Unai besa a su novia, Lamine se derrite con Keyne y Cucurella monta la fiesta familiar: las fotos que deja la final del Mundial
Tras conquistar el Mundial 2026, los jugadores de la selección española protagonizaron las imágenes más emotivas de la celebración
Los jugadores compartieron el éxito con sus parejas, hijos, padres y hermanos sobre el césped
La noche dejó estampas que fueron mucho más allá del fútbol
Hay victorias que se celebran levantando un trofeo y otras que se disfrutan abrazando a quienes han estado ahí mucho antes de que llegaran los focos. Tras proclamarse campeona del mundo, la selección española dejó una de las estampas más emotivas de la noche cuando el césped dejó de ser únicamente un escenario deportivo para convertirse en un auténtico álbum familiar. Parejas, hijos, padres, hermanos y amigos saltaron al terreno de juego para compartir un momento que quedará grabado para siempre en la memoria de todos ellos. Porque detrás de cada futbolista hay una historia de sacrificio compartido. Horas de entrenamiento, concentraciones interminables, lesiones, derrotas y renuncias que también viven quienes acompañan desde la grada o desde casa. Por eso, una vez sonó el pitido final y España se coronó campeona del mundo, las medallas pasaron a un segundo plano. Lo verdaderamente importante fueron esos abrazos que decían mucho más que cualquier discurso.
Uno de los momentos más emotivos de la celebración lo protagonizó Unai Simón junto a su pareja. El guardameta apareció con una sonrisa imposible de borrar mientras ambos posaban abrazados sosteniendo la Copa del Mundo, dejando una de las imágenes más comentadas de la noche. Fiel a la enorme discreción con la que siempre ha protegido su vida privada, el portero apenas se había dejado ver públicamente con ella hasta ahora. Incluso las cámaras captaron un cariñoso beso entre ambos sobre el césped, un gesto poco habitual en el futbolista que convirtió la celebración del título en un momento todavía más especial.