FAMOSOS

Unai besa a su novia, Lamine se derrite con Keyne y Cucurella monta la fiesta familiar: las fotos que deja la final del Mundial

Tras conquistar el Mundial 2026, los jugadores de la selección española protagonizaron las imágenes más emotivas de la celebración

Los jugadores compartieron el éxito con sus parejas, hijos, padres y hermanos sobre el césped

La noche dejó estampas que fueron mucho más allá del fútbol

Los jugadores de la Selección Española y sus familias en la final del Mundial 2026. (Foto: RRSS)
Los jugadores de la Selección Española y sus familias en la final del Mundial 2026. (Foto: RRSS)
Marta Menéndez
  • Marta Menéndez
  • Jefa de Corazón y Crónica Social en COOL. Periodista especializada en celebrities, televisión, moda y realeza, llevo años siguiendo de cerca la actualidad social y los personajes que marcan la conversación pública. A lo largo de mi trayectoria he trabajado en medios como Cadena SER, El Independiente, Revista Capital y Diez Minutos, combinando información, análisis y contenido digital. Hoy cuento las historias que hay detrás de los grandes nombres de la crónica social, con especial atención a la actualidad del corazón, las casas reales y el universo televisivo.

Hay victorias que se celebran levantando un trofeo y otras que se disfrutan abrazando a quienes han estado ahí mucho antes de que llegaran los focos. Tras proclamarse campeona del mundo, la selección española dejó una de las estampas más emotivas de la noche cuando el césped dejó de ser únicamente un escenario deportivo para convertirse en un auténtico álbum familiar. Parejas, hijos, padres, hermanos y amigos saltaron al terreno de juego para compartir un momento que quedará grabado para siempre en la memoria de todos ellos. Porque detrás de cada futbolista hay una historia de sacrificio compartido. Horas de entrenamiento, concentraciones interminables, lesiones, derrotas y renuncias que también viven quienes acompañan desde la grada o desde casa. Por eso, una vez sonó el pitido final y España se coronó campeona del mundo, las medallas pasaron a un segundo plano. Lo verdaderamente importante fueron esos abrazos que decían mucho más que cualquier discurso.

Uno de los momentos más emotivos de la celebración lo protagonizó Unai Simón junto a su pareja. El guardameta apareció con una sonrisa imposible de borrar mientras ambos posaban abrazados sosteniendo la Copa del Mundo, dejando una de las imágenes más comentadas de la noche. Fiel a la enorme discreción con la que siempre ha protegido su vida privada, el portero apenas se había dejado ver públicamente con ella hasta ahora. Incluso las cámaras captaron un cariñoso beso entre ambos sobre el césped, un gesto poco habitual en el futbolista que convirtió la celebración del título en un momento todavía más especial.

Unai Simón junto a su pareja en la final del Mundial 2026. (Foto: RRSS)
Unai Simón junto a su pareja en la final del Mundial 2026. (Foto: RRSS)

También hubo un instante especialmente emotivo con Marc Cucurella, que celebró la conquista del Mundial junto a su pareja, Claudia Rodríguez, y sus tres hijos. La familia al completo saltó al césped para compartir uno de los momentos más felices de sus vidas, dejando imágenes llenas de ternura. La presencia de Mateo, el hijo mayor del futbolista, fue especialmente significativa, ya que no suele acompañar a su padre en los partidos debido a sus necesidades especiales. Entre abrazos, sonrisas y fotografías con la Copa del Mundo, los Cucurella protagonizaron una de las estampas familiares más entrañables de la noche, reflejando que el verdadero triunfo también se celebra junto a quienes siempre han estado al lado.

Lamine Yamal también vivió una celebración especialmente emotiva rodeado de las personas más importantes de su vida. El joven futbolista posó junto a su novia, Inés García, con la Copa del Mundo, compartiendo abrazos y miradas de complicidad después de que ella le dedicara un cariñoso mensaje en redes sociales: «Lo conseguiste. Enhorabuena, mi amor, eres campeón del mundo». Pero uno de los grandes protagonistas fue su hermano pequeño, Keyne, de apenas tres años, que volvió a conquistar a todos con su espontaneidad. Corrió por el césped, jugó con el balón, se hizo fotos con el trofeo y no se separó de Lamine en una de las imágenes más tiernas y familiares de la noche.

Pedro Porro también vivió una celebración muy especial junto a su familia. El lateral compartió la conquista del Mundial con su pareja, María Hurtado, el hijo que tienen en común, el pequeño Pedro, y la hija mayor de ella, con la que mantiene una relación muy cercana. Entre abrazos, fotografías con la Copa del Mundo y sonrisas que reflejaban la magnitud del momento, el futbolista disfrutó de una de las noches más importantes de su carrera rodeado de las personas que le acompañan lejos de los estadios.

Mikel Merino, por su parte, protagonizó una de las imágenes más tiernas de la celebración al posar con su pareja, Lola Liberal, y su hijo Mateo, nacido hace apenas dos meses. Después de pasar varias semanas concentrado con la selección, el centrocampista pudo reencontrarse con su pequeño para celebrar juntos la segunda estrella de España. Con el bebé en brazos y la Copa del Mundo muy cerca, Merino dejó una estampa cargada de emoción que simboliza el perfecto broche a un verano inolvidable tanto en lo deportivo como en lo personal.

Pedro Porro junto a su familia en la final del Mundial 2026. (Foto: RRSS)
Pedro Porro junto a su familia en la final del Mundial 2026. (Foto: RRSS)

Fabián Ruiz también dejó una de las estampas más emotivas de la noche al celebrar el título junto a su pareja, Rosa Pereira. La pareja posó sonriente con la Copa del Mundo sobre el césped, compartiendo abrazos y gestos de complicidad en un momento especialmente significativo para ambos, pues la conquista del Mundial llega en uno de los momentos más felices de su vida personal, a las puertas de convertirse en padres por primera vez, haciendo que la celebración tuviera un significado aún más especial.

Últimas noticias

Lo más leído