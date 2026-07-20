De la Fuente estalla de orgullo: “Esta generación de futbolistas es un ejemplo para toda España”

Luis de la Fuente compareció con la emoción reflejada en el rostro después de conquistar el Mundial. El seleccionador español no quiso centrar el foco en sí mismo, sino en un grupo de jugadores que, según confesó, le ha hecho sentir un orgullo inmenso desde el primer día. «Especialmente siento mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que ha ido creciendo con esta idea, siendo fiel a ella y haciéndola cada vez mejor. Nos han dado un ejemplo de grupo. Son grandes futbolistas con un potencial excepcional. Para mí ha sido un honor acompañarles en este trayecto», afirmó.

El técnico reconoció que, al echar la vista atrás y recordar todo el camino recorrido, no pudo contener la emoción. Explicó que había compartido ese momento con sus jugadores en el vestuario y lanzó un mensaje que fue mucho más allá del fútbol. «Estoy muy emocionado después de haber echado la vista atrás. Hemos hablado mucho entre nosotros. Hemos ganado todos. Son un ejemplo para el deporte español, para la juventud española y para España. Somos juntos más fuertes, que no le quepa ninguna duda a nadie», aseguró un De la Fuente visiblemente emocionado tras llevar a la selección a la gloria.

También analizó una final que, a su juicio, debió resolverse mucho antes. El seleccionador destacó la extraordinaria actuación del Dibu Martínez, decisivo para mantener con vida a Argentina durante gran parte del encuentro. «El partido se tenía que haber decantado bastante antes. Las grandes intervenciones de Dibu han impedido que lo ganáramos antes», explicó. Aun así, recordó que una final del Mundial nunca permite relajaciones. «Esto es una final de un Mundial. Incluso contra diez al final tienes que sufrir. Nos gusta sufrir. Estamos preparados para todo», sentenció el campeón del mundo.