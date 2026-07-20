La emotiva felicitación de Inés García a Lamine Yamal tras ganar el Mundial: «Lo conseguiste»

No es ningún secreto que Lamine Yamal se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las grandes estrellas de la Selección Española. Eso es algo que tuvieron claro todos y cada uno de los rivales de La Roja, hasta tal punto que, entre sus estrategias, estaba la de parar al extremo derecho. Como consecuencia de esto, es evidente que Lamine Yamal no ha podido anotar los goles que esperaba en este Mundial 2026, pero lo que sí ha podido demostrar es que es mucho más que eso: ha sido protagonista de ocasiones de ensueño y de asistencias que, finalmente, acababan en gol. ¡Ha jugado en equipo! Por lo tanto, el futbolista no solamente ha brillado con luz propia a nivel profesional, sino también en lo personal, puesto que su relación con Inés García está pasando por su mejor momento.

Poco tiempo antes de poner rumbo a Estados Unidos, México y Canadá para su participación en el Mundial 2026 con La Roja, la pareja hizo público su noviazgo. Durante todo este proceso, Lamine Yamal no ha estado solo, puesto que Inés García le ha acompañado en la gran mayoría de partidos de la Selección Española. Indudablemente, se ha convertido en el gran talismán del futbolista. Por si fuera poco, esta competición ha sido aún más especial para ellos porque, más allá de poder disfrutar al máximo de su amor, ambos han celebrado sus cumpleaños en las últimas semanas. Lejos de que todo quede ahí, Inés García se hizo viral por la sorprendente petición que hizo a Lamine Yamal para llegar a la final. ¿En qué consiste, exactamente? Quería tener la oportunidad de ver a Justin Bieber en directo, puesto que actuaría en el show previsto para el descanso del encuentro.

Sea por esa petición o no, Lamine Yamal y el resto de jugadores de la Selección Española de Fútbol consiguieron hacerse un hueco en la final del Mundial 2026. Y todo después de un excepcional partido contra Francia, uno de los grandes favoritos para llevarse la estrella. ¡Estuvieron a la altura de lo que se esperaba de ellos!

Algo similar sucedió el pasado domingo 19 de julio, en la final del Mundial 2026. A pesar de que los argentinos estaban convencidos de que iban a volver a ganar este campeonato, lo cierto es que no supieron cómo hacer frente a la Selección. Una vez más, volvieron a demostrar que son el mejor equipo del mundo.

Y es que la segunda estrella se fue al escudo de La Roja. Tras el pitido final, después de una agónica espera tras el gol de Ferrán, los jugadores levantaron la Copa del Mundo. Con posterioridad, y como suele ser habitual, sus familiares les acompañaron en el terreno de juego para celebrar este gran hito.

Una de ellas fue Inés García, pareja de Lamine Yamal. Es más, no dudó en fotografiarse con él y con la Copa que ganaron unos minutos antes. «Lo conseguiste. Enhorabuena, mi amor, eres campeón del mundo», escribió la joven en la publicación realizada en su perfil oficial de Instagram. Lamine Yamal no dudó en responder a ese post: «Te amo, mi amor».