La curiosa razón por la que Inés García ha pedido a Lamine Yamal llegar a la final del Mundial 2026

En la noche de este 10 de julio, la Selección Española de Fútbol volverá a pisar el terreno de juego y lo hará con el objetivo de mantener su continuidad en la Copa Mundial de la FIFA 2026. En esta ocasión, los jugadores se enfrentan a Bélgica y lo harán en un nuevo partido único y, por lo tanto, eliminatorio. Una jornada que, al igual que en las anteriores, estará presenciada por Inés García, la nueva novia de Lamine Yamal. Pues, como ya es bien sabido por todos, desde que se anunció su noviazgo con el futbolista, no han parado de gritarle al mundo su amor.

Inés García se encuentra en Estados Unidos acompañando a Lamine Yamal en esta aventura deportiva. En cada partido, la joven comparte una publicación mostrando su apoyo a su chico, vestida siempre con su camiseta de la Selección Española. Pero, recientemente, la sevillana le ha realizado una petición pública. Y es que, teniendo en cuenta que la gran final se celebrará en tan solo unos días, el próximo 19 de julio, ya se ha ido informando el nombre de los artistas musicales que amenizarán el encuentro. Una jornada muy esperada para la que ya se han confirmado nombres como el de Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel y Coldplay.

Inés García, una gran fan de Justin Bieber

Eso sí, la última incorporación ha sido la de Justin Bieber. El artista canadiense volverá a actuar en directo este año y, en esta ocasión, lo hará tras su puesta en escena en el Coachella. Un espectáculo con el que prometen no dejar indiferente a nadie y al que Inés García quiere acudir. De hecho, la joven le ha pedido públicamente a Yamal que haga todo lo posible por llevar a España a la gran final del torneo.

A través de sus stories de Instagram, Inés García ha compartido el anuncio de la actuación de Justin Bieber en el campeonato. «Mi amor, HAZ LO QUE SEA PARA LLEGAR A LA FINAL. ¿Me escuchas? LO QUE SEA», ha escrito. Unas palabras que iban directas a su pareja. Y es que, por lo que ha dejado claro, es una gran fan del canadiense.

Para saber si sus deseos se cumplen, habrá que esperar. Pues, todo depende de si la Selección Española de Fútbol consigue derrotar a Bélgica ya que, actualmente, se encuentra en cuartos. Pero, en el caso de salir victoriosos, es un paso menos para llegar a la final. Por su parte, Lamine Yamal no se ha pronunciado al respecto. Pero, por lo que se ha podido ver, la pareja se encuentra en el mejor momento de su relación sentimental.