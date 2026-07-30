Quién es ‘Super Gómez, el hombre maratón’: su edad, de dónde es y su nombre real

Raúl Gómez García, conocido como ‘el Hombre Maratón’, estrena este jueves en Cuatro Súper Gómez. El hombre maratón, un nuevo programa de viajes que combina el running con historias de superación por medio mundo. Este espacio, con ligeros cambios, ya se emitió en el pasado en Movistar Plus, saltando ahora a la segunda cadena de Mediaset, que vive un gran momento de audiencias en este verano de 2026. El presentador catalán, con casi dos décadas de carrera en televisión y radio, formó parte en el pasado del equipo de Happy FM, uno de los muchos proyectos por los que ha pasado antes de convertirse en uno de los grandes referentes del deporte popular en España.

El nuevo formato, producido por Mediaset España en colaboración con Zanskar Producciones, propone descubrir distintos destinos de España y el extranjero desde la perspectiva de sus habitantes locales, utilizando el running como hilo conductor de historias de esfuerzo y solidaridad. La primera entrega llevará a Raúl Gómez hasta Buenos Aires, donde visitará Villa Fiorito, el barrio natal de Diego Armando Maradona, conocerá a un gaucho apasionado por las carreras populares y a una de las pioneras del running femenino argentino. Además, participará en el maratón más popular de Sudamérica. A lo largo de la temporada, el programa viajará también a Benidorm, Menorca, Campo de Criptana, Estambul y la Behobia-San Sebastián.

Nacido en el año 1982 en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Raúl ha corrido más de 26 maratones a lo largo de su vida, lo que le ha valido un lugar entre los grandes referentes españoles del running, a la altura de otros nombres famosos como Verdeliss. Su pasión por correr no se ha quedado solo en las pistas: también le ha llevado a otras facetas televisivas, como su paso por MasterChef Celebrity como concursante o su creciente popularidad como nadador en redes sociales.

Casi 20 años de carrera, con un paso por Happy FM

En casi dos décadas de trayectoria profesional, Raúl Gómez ha pasado por cadenas de televisión como Cuatro, Neox, TVE y Movistar Plus+, tanto como presentador, colaborador y concursante, dejando claro que se amolda a cualquier formato. Más de cerca nos toca que formó parte en su momento del equipo de Happy FM, siendo uno de los colaboradores del programa La teniente Urgel, presentado por la presentadora y actriz Cristina Urgel.

Raúl Gómez nos dejó varios momentazos, pero uno de los más recordados fue su desnudo en plena puerta de Alcalá, junto a nuestra redacción. Allí tuvo que quedarse como llegó al mundo después de una apuesta en directo, que no tuvo ninguna duda en cumplir ante nuestras cámaras.

Una infancia marcada por la enfermedad de su madre y la pérdida de su hermano

Raúl Gómez ha compartido en varias ocasiones los momentos más duros de su vida. Sus padres estaban separados, y su madre, quien pasaba más tiempo con él, afrontó un cáncer en dos ocasiones. En 2019 llegó a confesar que «tras mi imagen de energía y optimismo, en mi vida, como en la de cualquiera, ha habido momentos muy duros, de pérdidas o de vacío», reflexión que plasmó en su primer libro, La vida mola.

Uno de los golpes más duros de su vida llegó con apenas 18 años, cuando perdió a su hermano, fallecido a los 21 años tras un accidente de tráfico inesperado. Algo que ha confesado en varias ocasiones que fue un golpe brutal.

Su familia: Sandra y sus dos hijas

El presentador de Super Gómez está casado con Sandra, también runner, con quien se comprometió durante la maratón de La Habana de 2016. Fruto de su amor son padres de dos hijas: Julieta y Olivia. Ella son las protagonistas de su segundo libro, titulado Bendita locura. Con casi 200.000 seguidores en redes sociales es habitual verle preparar nuevos retos, siendo el triatlón la nueva prueba que quiere probar.