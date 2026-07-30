Manolo Solo: quién es, edad, de dónde es y en qué películas ha aparecido más allá de ‘Anatomía de un Instante’

Nacido en Algeciras en 1964 bajo el nombre de Manuel Jesús Fernández Serrano, se consolidó como uno de los actores secundarios y protagonistas más respetados, queridos y versátiles de la cinematografía española reciente. Fue galardonado con el Goya como mejor actor de reparto en 2016.

¿Quién es Manolo Solo?

Manuel Jesús Fernández Serrano, más conocido como Manolo Solo, ha sido uno de los actores más respetados, camaleónicos y prolíficos del cine español. Destacado por su gran capacidad de acaparar la cámara y quedarse con el público en muchas escenas haciendo papeles secundarios.

Antes de dedicarse al mundo de la actuación, su creatividad fue reflejada en su faceta como guitarrista y cantante de música rock de bandas locales. De esta época es de donde adopta su nombre artístico «Solo».

¿Qué edad tiene Manolo Solo?

Nació el 11 de enero de 1964 en Algeciras (Cádiz). Manolo Solo tiene 62 años de edad.

¿De dónde es Manolo Solo?

Manolo Solo nació en Algeciras, una ciudad portuaria situada en la provincia de Cádiz (Andalucía, España).

Aunque nació allí, se trasladó muy joven a Sevilla, ciudad donde se crió, estudió la carrera de Bellas Artes y dio sus primeros pasos en el mundo del teatro y la música rock.

Se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, una faceta de su vida artística que compaginó con la formación actoral en el Instituto de Teatro de Sevilla.

¿En qué películas ha aparecido Manolo Solo?

Manolo ha tenido grandes apariciones en nuestras pantallas en muchas series y películas. Consiguió nominaciones al Goya por sus trabajos en Una quinta portuguesa (2025), B, la película, El buen patrón y Cerrar los ojos. Su reconocimiento llegó en 2016 gracias a un papel memorable en Tarde para la ira, donde se llevó el Goya a mejor actor de reparto.

Otros de sus trabajos reconocidos fueron Anatomía de un instante (serie del 23 F donde interpretó al ex ministro de Defensa Gutiérrez Mellado), La isla mínima y Celda 211.