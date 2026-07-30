Sánchez moviliza al Ejército en Ceuta para reforzar a la Guardia Civil ante la avalancha migratoria

El Gobierno ha anunciado que va a movilizar a las unidades del Ejército de Tierra desplegadas en Ceuta para apoyar a los efectivos de la Guardia Civil, que se encuentran desbordados ante la avalancha migratoria de las últimas horas. Miles de jóvenes, 30.000 hoy, según la televisión marroquí, han cruzado a nado la frontera del Tarajal que separa la ciudad española de Marruecos.

Atiende de esta forma la petición del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que esta mañana ha pedido la intervención del Ejército, en la ciudad ante la gravedad de la crisis.

Ante la gravedad de los hechos, Moncloa ha asegurado en un comunicado que «las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta. Los efectivos movilizados estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo a la Guardia Civil».

Estas unidades militares ya fueron movilizadas en la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando unos 10.000 marroquíes entraron en Ceuta ante la pasividad de las autoridades del país vecino.

(Noticia en elaboración)