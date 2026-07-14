Lamine Yamal comparte las fotos más íntimas con Inés García por su cumpleaños

No es ningún secreto que Lamine Yamal, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los jugadores de fútbol más reconocidos en todo el mundo. A pesar de su corta edad, puesto que el pasado lunes 13 de julio cumplió 19 años, ha conseguido cautivar por el gran trabajo que realiza en el FC Barcelona y en la Selección Española. Con motivo de su cumpleaños, que era un día antes de la semifinal contra Francia, el joven no dudó un solo segundo en regalarse un collar, un accesorio que ya se ha convertido en algo habitual en sus looks, especialmente en aquellos que vemos antes de los encuentros, cuando tienen esa primera toma de contacto con el césped del estadio. De hecho, el pasado lunes, Yamal expresó que uno de esos collares fue su propio regalo: «Lo he pagado yo, uno de mi parte», expresó ante los medios de comunicación acreditados.

Todo ello mientras el jugador de fútbol reconoció que, a pesar de que era su cumpleaños, no había recibido muchos regalos. «De momento. Tengo que ver a mi familia. Yo me regalaría una victoria mañana y poder ir a Nueva York», reconoció el joven. A pesar de todo, el delantero sí recibió regalos de su familia, pero también de su pareja, la influencer Inés García. A través de sus redes sociales, la joven dedicó una preciosa felicitación pública a Lamine Yamal: «Feliz día, te quiero», escribió, junto a una fotografía de ambos. El futbolista eligió esa misma vía para gritar su amor a los cuatro vientos. Tanto es así que sorprendió a sus fans publicando un álbum de fotografías junto a la creadora de contenido en redes sociales, con numerosos momentos especiales, íntimos y privados. Todo ello acompañado de una canción titulada Bonnie & Clyde, de Jay-Z y Beyoncé.

Lamine Yamal vive su mejor momento con Inés García

A pesar de que la confirmación de su noviazgo no dejó indiferente a nadie, los dos están demostrando que su relación va muy en serio. Después de que el jugador de la Selección Española rompiese su noviazgo con la cantante argentina Nicki Nicole, decidió probar suerte con la creadora de contenido.

No han tardado en demostrar que se han convertido en un gran apoyo para el otro, especialmente para el joven. Inés García no ha dudado en poner rumbo a México y a Estados Unidos para apoyar a su pareja en todos y cada uno de los partidos que ha disputado junto a la Selección Española.

Por lo tanto, Lamine Yamal está en una de las mejores etapas de su vida a nivel profesional y, especialmente, en el ámbito personal. Una situación que llega después de varios meses tratando de lidiar con la fama y, sobre todo, con las polémicas. Un claro ejemplo lo encontramos en la gran fiesta que organizó y en la que se puso en duda si su estilo de vida era el idóneo, sobre todo para su edad.