La romántica carta de amor de Lamine Yamal a Inés García: «La felicidad que no sabía que existía»

No es ningún secreto que uno de los grandes protagonistas de la Selección Española de Fútbol, inevitablemente, es Lamine Yamal. El jugador del F.C. Barcelona es uno de los que más expectación genera entre los aficionados al fútbol. De hecho, en cada partido que pasa, son más los que llevan su camiseta a los encuentros. Cabe destacar que, por si fuera poco, también ha dado de qué hablar tras confirmarse su relación sentimental con Inés García. La influencer no ha dudado un solo segundo en poner rumbo a los destinos en los que la Selección Española de Fútbol ha disputado los diversos encuentros. Y todo para mostrar su apoyo incondicional a su pareja.

Es importante recordar que ambos hicieron pública su relación el pasado mes de mayo y, desde entonces, no se esconden. De esta forma, queda muy claro que Inés García se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de Lamine Yamal. Algo que ha quedado todavía más claro después de la publicación que la influencer ha realizado en sus redes sociales. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al romántico regalo que el jugador de fútbol quiso hacer a la joven por su cumpleaños. «Me has hecho sentir la felicidad que no sabía que existía», escribió Lamine Yamal en una carta, junto a una carta de color rosa con una imagen de ambos sonriendo.

Eso sí, este no es el único mensaje que el jugador del F. C. Barcelona dejó a su pareja, puesto que, a modo de álbum, recordó algunas imágenes de los mejores momentos que han vivido juntos. Un regalo de lo más bonito y especial, teniendo en cuenta que este viernes 10 de julio, un día después de este detalle, se celebrará uno de los partidos más importantes de La Roja, como es el encuentro contra Bélgica en cuartos de final.

Como no podía ser de otra manera, la joven no dudó en mostrar su emoción en redes sociales, al ser consciente del detalle que había tenido su novio. «El mejor regalo que me han hecho nunca», alcanzó a decir, utilizando diferentes emoticonos de alegría, como son una cara emocionada, un destello y hasta un corazón marrón, entre otros.

Lo que es un hecho es que, desde que la pareja ha hecho pública su relación, se han cruzado numerosos mensajes en redes sociales. No solamente a través de fotografías, sino también a través de respuesta a publicaciones realizadas por el otro. Es más, no solamente hemos visto a Inés García acudir a varios partidos de España en el mundial, sino que también ha lucido un collar de oro rosado y diamantes con el que podemos ver una corona e, incluso, sus dorsales.

Todo ello sumado a otro collar con las letras «LY», es decir, Lamine Yamal. Un detalle que, como era de esperar, no ha pasado desapercibido ni por los seguidores de la joven ni por los fanáticos del jugador de fútbol. Aun así, ellos se muestran completamente ajenos a las posibles críticas de cualquier tipo, puesto que están verdaderamente centrados en disfrutar al máximo de su amor.