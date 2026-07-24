Este es el vino de más de 30.000 euros con el que Marcos Llorente y Ferran Torres brindan a bordo de su yate en Ibiza

Tras tocar el cielo con la selección española, celebrar el título de campeones del mundo en una multitudinaria fiesta en Cibeles y compartir la euforia con miles de aficionados, varios de los internacionales han cambiado el asfalto madrileño por las aguas cristalinas de Ibiza. La isla balear se ha convertido en el destino elegido para prolongar unas celebraciones históricas que han tenido de todo: jornadas de navegación, una parada en el exclusivo Casa Jondal y brindis a bordo de un espectacular yate donde el lujo también se sirve en copa.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a Marcos Llorente y otros futbolistas relajándose en la popa de la embarcación, con los pies a remojo y una copa de vino en la mano. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no ha sido el yate ni el paisaje, sino la botella situada entre ellos. Aunque la etiqueta no se aprecia con suficiente nitidez para identificarla con absoluta certeza, todo apunta a que podría tratarse de un vino de Domaine de la Romanée-Conti (DRC), considerada por muchos expertos la bodega más prestigiosa del mundo.

De confirmarse, no estaríamos hablando de una botella cualquiera. Los vinos de Domaine de la Romanée-Conti, elaborados en la región francesa de Borgoña a partir de la variedad Pinot Noir, son auténticas piezas de coleccionista y uno de los mayores símbolos del lujo en el mundo del vino. Dependiendo del viñedo y de la añada, una sola botella puede costar entre 5.000 y más de 30.000 euros, llegando incluso a superar los 50.000 euros en determinadas cosechas especialmente cotizadas. Su producción es extremadamente limitada, la demanda supera con creces la oferta y hacerse con una botella es un auténtico privilegio reservado para unos pocos.

El prestigio de esta histórica bodega se debe a la combinación de viñedos únicos, una producción casi artesanal y una filosofía basada en expresar al máximo el terroir de Borgoña. El resultado son vinos de enorme elegancia, gran complejidad aromática y una extraordinaria capacidad de envejecimiento, considerados por críticos y coleccionistas como la máxima expresión del Pinot Noir.

Lo curioso es que no es la primera vez que Marcos Llorente convierte un vino de culto en protagonista de una celebración. Tras proclamarse campeón del mundo, el futbolista ya sorprendió compartiendo un exclusivo Château Rayas Châteauneuf-du-Pape Réserve 2014, valorado entre 1.000 y 2.000 euros, junto a Ferran Torres y Marc Pubill. Aquel vino, elaborado principalmente con Garnacha en el valle del Ródano francés, ya dejaba entrever la pasión del jugador por algunas de las referencias más exclusivas del panorama vinícola internacional.

Mientras España sigue disfrutando del éxito de una generación histórica, los internacionales aprovechan unos días de descanso antes de incorporarse a la pretemporada con sus respectivos clubes. Y si algo demuestran estas imágenes es que, para celebrar un Mundial, tampoco vale cualquier vino. El posible Domaine de la Romanée-Conti, considerado uno de los mejores y más caros vinos del planeta, se ha convertido en el inesperado protagonista del brindis más exclusivo del verano.