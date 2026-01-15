Ibai Llanos habla de su cambio físico y confiesa qué va a hacer con la piel sobrante

Ibai Llanos ha protagonizado en los últimos años una de las transformaciones físicas más comentadas de los últimos tiempos, un proceso que él mismo ha querido explicar con detalle. El creador de contenido, que ha perdido alrededor de 70 kilos desde su peso máximo, ha vuelto a pronunciarse sobre las consecuencias de ese cambio y, en concreto, sobre la piel sobrante, dejando clara una postura firme: no piensa someterse a una operación estética para eliminarla.

Lejos de alimentar discursos centrados en la imagen o en ideales corporales, Ibai ha insistido en que su decisión de cambiar de hábitos estuvo motivada exclusivamente por razones de salud. A lo largo de este tiempo, ha compartido con su comunidad cada fase del proceso, desde el inicio de la rutina de ejercicio hasta la adaptación a una alimentación más controlada, siempre subrayando que el objetivo era encontrarse mejor consigo mismo y reducir riesgos médicos a largo plazo.

El cambio físico de Ibai Llanos

La pérdida de peso de Ibai Llanos no ha sido abrupta ni fruto de soluciones rápidas. Se ha tratado de un proceso progresivo, sostenido en el tiempo y acompañado de un cambio profundo en su estilo de vida. El propio streamer ha recalcado en numerosas ocasiones que nunca persiguió una transformación estética concreta, sino una mejora real de su bienestar físico.

Ese enfoque explica también su manera de afrontar las consecuencias visibles del adelgazamiento. En uno de sus directos, Ibai habló con total franqueza sobre la piel sobrante que puede quedar tras una pérdida de peso tan significativa. «Mi cuerpo me ha respetado bastante. Me podrían haber colgado las tetas mucho más, por ejemplo, o tener bastante piel sobrante. Yo el problema que tengo es que ahora mismo yo no me acabo de ver mi músculo real, porque hay cosas que todavía son piel y que, para quitármelas, me debería operar», explicó ante su audiencia.

Sin embargo, en ese mismo contexto dejó clara su decisión de no pasar por quirófano para corregirlo. «Pero es una operación totalmente estética y yo no la voy a hacer», afirmó, marcando una línea muy clara entre los tratamientos médicos necesarios y las intervenciones motivadas únicamente por la apariencia.

Ibai Llanos no quiere operarse

La negativa de Ibai Llanos a operarse no se limita a este caso concreto. El creador de contenido ha explicado que nunca se ha sometido a una intervención quirúrgica y que no se siente cómodo con la idea de hacerlo si no existe una necesidad médica real. «Yo no me he operado en la vida y no quiero que me anestesie nadie», señalaba en uno de sus mensajes, antes de puntualizar que solo aceptaría una operación en una situación extrema: «A no ser que un médico me diga: mira, usted se va a morir y hay que anestesiarle. Entonces sí».

Esta postura forma parte de una visión más amplia sobre su relación con el cuerpo y el paso del tiempo. Para Ibai, las marcas derivadas de su cambio físico no representan un conflicto personal, sino una consecuencia lógica de un proceso que ha mejorado su salud. «Por una cuestión estética, yo lo siento, pero no», afirmaba, antes de resumir su manera de entender la imagen personal con una declaración contundente: «Por estética no me he hecho nada nunca. Así soy como soy. Si os gusta, bien, y si no, nada. Este es mi pelo, esta es mi barba, esta es mi nariz. Yo no me opero nada. El día que me haga viejo, me haré viejo».

Al mismo tiempo, ha querido dejar claro que su decisión no implica un juicio hacia quienes optan por otro camino. «Entiendo que haya gente que sí quiera operarse, pero a mí eso no me va», explicaba, reconociendo que, en su caso, las intervenciones médicas le generan respeto y rechazo. «A mí me da respeto, no me gusta», añadía, insistiendo en que prefiere aceptar su cuerpo tal y como ha quedado tras el cambio.

Comentarios, críticas y bromas

Como ocurre con muchas figuras públicas de gran exposición, la transformación física de Ibai Llanos no solo ha generado mensajes de apoyo, sino también críticas y una avalancha de memes. En redes sociales han circulado montajes en los que se exagera su delgadez hasta extremos irreales, una tendencia que terminó incomodándole.

El propio Ibai decidió intervenir para frenar este tipo de contenidos, recordando que su imagen no se correspondía con la realidad que algunos edits pretendían mostrar. En un vídeo, pidió de forma explícita que cesaran esas manipulaciones y aclaró que su peso actual rondaba los 96 kilos. «Por favor, los edits del cambio físico tienen que parar ya», reclamó entonces, poniendo el foco en los límites del humor cuando afecta a la percepción del propio cuerpo.

Su respuesta volvió a situar el debate en un terreno más amplio, el de la responsabilidad en redes sociales y el impacto que ciertos mensajes pueden tener, incluso en personas que, como él, aseguran no tener un conflicto con su imagen. Para Ibai Llanos, la transformación física es una parte de un proceso personal más profundo, en el que la salud, la aceptación y la coherencia con sus propias decisiones pesan más que cualquier expectativa externa.