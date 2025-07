Ibai Llanos sale en defensa de Pedro Sánchez tras los abucheos masivos de ‘La Velada’

Más de 80.000 acudieron el pasado sábado al estadio de La Cartuja, en Sevilla, donde muchos de ellos, tal y como se pudo ver en varios vídeos que circularon por las redes sociales, no dudaron en lanzar cánticos contra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Aunque estaba previsto que la atención se la llevasen los combates y las actuaciones musicales, muchos decidieron aprovechar el escenario para mostrar su descontento con la gestión del Gobierno, que está salpicado por los escándalos. Ibai Llanos, organizador y cara visible de este evento, se ha visto obligado a hablar de este tema, pero ha decidido quitarle importancia y asegurar que «no fue para tanto».

Hubo abucheos para muchos, como por ejemplo para la streamer Abby, que cuando ganó a RoRo en su combate no recibió precisamente aplausos del público. Pero lo que más sonó con fuerza durante el evento fueron los gritos de «Pedro Sánchez, hijo de p***», que se han vuelto ya habituales en numerosos eventos. En la emisión en directo ofrecida por la plataforma Twitch no se pudo apreciar lo que allí pasó, pero los asistentes han querido dejar claro lo que pasó publicando numerosos vídeos que dejan claro que gran parte del estadio coreó esos gritos contra el Gobierno.

Días después de La Velada, Ibai Llanos ha querido aparecer en el canal de su amigo Karchez, donde no ha podido evitar hablar de este tema, ya que muchas de las preguntas de los espectadores en el chat aludían a eso. Los dos streamers, que estuvieron allí presentes, han asegurado que fue algo minoritario.

«Yo no lo escuché, aunque creo que sí ocurrió», así ha sembrado la duda el vasco, que asegura que nadie de su equipo le informó de que eso estaba pasando. «Yo estaba en pista y no escuché nada en mi lado. Y creo que si hubiese llegado a cantarlo todo el estadio, se habría escuchado», ha apuntado Karchez, el otro streamer presente en el vídeo, que ha salido a defender que no «hay ningún técnico de sonido» que estuviera alerta para hacer que esos gritos no se emitiesen.

«Si no lo escuchó todo el mundo, no sería para tanto», así le ha quitado importancia Ibai Llanos, que cree que para que se escuchase de verdad, deberían haber sido unos abucheos de una gran mayoría, llegando a decir que «tendrían que haber sido 40.000 personas» para que se colase en emisión. De esta manera minimiza lo que allí paso, queriendo asegurar que fue una pequeña parte del estadio.

La otra gran abucheada de la noche se la llevó Abby, streamer que se enfrentó a RoRo en el combate que más expectación había levantado. Desde hace meses ambas creadoras de contenido han calentado el ambiente y centrado casi su vida en sus entrenamientos y lanzándose provocaciones desde las redes.

Abby venció a una RoRo, que en el primer asalto se fracturó el pie, recayendo en una lesión que le complicó los entrenos durante semanas. Pese a todo, la joven se mantuvo en el ring y no dio la pelea por perdida, pero los jueces decidieron que Abby se llevase en una decisión muy ajustada.

El público, que se había posicionado con su rival, no dudo en mostrar su descontento, algo que Llanos también ha querido comentar. «Me pareció un gesto muy feo, me dio una pena que te cagas», confirmando que esos abucheos sí los escuchó con claridad.