Saray, amiga de Michu, estalla contra Tamara, hermana de la fallecida: «Le tiró la caña a José Fernando»

El pasado miércoles 30 de julio, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de TardeAR. Entre otras cuestiones, fueron testigos de cómo Saray Carrillo, la concursante más polémica de la historia de MasterChef, acudía a plató y no precisamente para hablar de su experiencia en el talent culinario de La 1 de Televisión Española, sino por algo muy diferente. Su objetivo no era otro que desenmascarar a Tamara, hermana de Michu. Recordemos que Saray era una de las amigas íntimas de la fallecida, por lo que ha querido acudir a TardeAR para defender su memoria ante lo que ha sucedido en las últimas semanas. De esta forma, la ex concursante de MasterChef 8 confirmó que Tamara jamás ha estado en la vida de la ex novia de José Fernando. Por lo tanto, se ha mostrado muy crítica con ella por mostrarse como «una hermanísima» ante los medios de comunicación.

Es algo que, desde luego, no está dispuesta a tolerar. «Lo que más me ha indignado es que Tamara no ha estado cuando Michu la ha necesitado, y ahora aparece para meter la mano», expresó la mejor amiga de la gaditana. Lejos de que todo quede ahí, explicó que la ex novia de José Fernando pasó por momentos tremendamente duros y en ningún momento recibió el apoyo de Tamara: «Michu necesitaba ayuda económica y ella nunca la ha ayudado», comentó. Es más, Saray ha reconocido que la joven llegó a pedir comida en casa de su madre, y se trataba de situaciones que acababan en discusión como consecuencia de la actitud de Tamara: «Muchas veces malmetía», explicó. En su intención de desenmascararla, durante su paso por TardeAR, Saray ha asegurado que Tamara jamás se ha interesado por su sobrina: «Sinceramente, de la niña pasaba. No preguntaba por ella ni hacía nada de lo que ahora le exige a Gloria».

Por si fuera poco, la ex concursante de MasterChef 8 ha dado a conocer que Tamara sentía celos por Michu. De hecho, tenía tanta obsesión por la fama que eso impidió que existiera ningún tipo de buena relación entre las dos: «Tamara le tenía envidia a Michu desde siempre. Ella quería ser famosa. Lleva intentando venir a la tele desde el minuto cero».

Lejos de que todo quede ahí, la mejor amiga de Michu dio a conocer en TardeAR un dato verdaderamente impactante. ¿A qué nos referimos? Al supuesto intento de acercamiento de Tamara a José Fernando, ex pareja de la fallecida y padre de su única hija. Algo que dejó completamente sin palabras a los colaboradores del programa de Telecinco.

«En el mismo bautizo de Rocío», comenzó explicando Saray Carrillo. Y añadió: «Iba a por José Fernando descaradamente. Le tiró la caña a José Fernando hasta límites insospechados». Michu optó por guardar silencio para evitar un enfrentamiento público, «pero luego se lio», explicó la mejor amiga de la gaditana.

Pero no todo quedó ahí, ya que aclaró que esta historia no prosperó porque así lo decidió el propio José Fernando: «Michu me contó que Tamara y José Fernando no tuvieron nada oficial, pero que él le seguía un poco el rollo. No se liaron porque no quiso José Fernando», desveló en TardeAR. ¡Sorprendente!