Desde hace unas semanas, el mundo de la prensa del corazón se vio consternada con la noticia del fallecimiento de Michu, la ex pareja de José Fernando y madre de su única hija, Rocío. Desde entonces, en numerosas ocasiones, hemos podido ver a Inmaculada y a Tamara, madre y hermana de la fallecida, en diversos platós de televisión. Entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo ambas han cargado sin piedad contra la familia de Ortega Cano, especialmente contra Gloria Camila. Después de todo, parece que son muchos los presentadores y colaboradores de televisión que empiezan a mostrarse un tanto hartos por la situación. Un claro ejemplo lo encontramos en Verónica Dulanto, conductora del programa TardeAR, que no ha dudado un solo segundo en tomar una drástica decisión. Todo comenzó el pasado lunes 28 de julio, cuando Tamara realizó una nueva visita al espacio que se emite cada tarde, de lunes a viernes, en Telecinco.

El tono que utilizó la hermana de Michu durante su nuevo paso por TardeAR ha provocado que Verónica Dulanto tomase una contundente decisión. Entre otras cuestiones, la presentadora quiso pedir disculpas a Gloria Camila por haber permitido que la invitada hablase públicamente de José Fernando: «Si llego a darme cuenta de que hablaba de tu hermano, la paro en seco. En ningún momento puede pronunciarse así». Lejos de que todo quede ahí, y con intención de dar por finalizado este polémico conflicto, la presentadora de TardeAR no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Este tema me produce tristeza, no me gusta. Ella cuenta todo el rato lo mismo y espero que hoy zanjemos el asunto», aseguró. Gloria Camila, por su parte, ha dejado claro que su intención es no responder a los constantes ataques de Tamara e Inmaculada: «Lo siento muchísimo, pero no tengo nada más que decir».

Por si fuera poco, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano fue más allá: «Me voy a mantener en el silencio». Una decisión que fue muy aplaudida por su compañera, la presentadora Verónica Dulanto: «Me parece bien que no le des la réplica porque, sino, se convierte en la historia interminable».

Lejos de que todo quede ahí, la periodista quiso añadir algo más: «Además, hay una niña y hay que mirar por su bienestar», expresó, refiriéndose a la pequeña Rocío, hija de Michu y José Fernando. Además, Dulanto tiene claro que la presencia de la hermana de la fallecida no va a propiciar ningún aporte informativo, ni mucho menos.

«La gente ya ha visto el discurso que tiene. No creo que vayamos a sacar nada más en claro», aseguró la presentadora de TardeAR. Una opinión con la que la periodista Leticia Requejo se mostró de acuerdo: «Llega un punto en el que Tamara se ha vuelto peligrosa. Insinúa y dice cosas que rozan el ser mala persona». Como colaboradora del programa, Raquel Bollo también quiso dar su opinión: «Es lo que ha hecho desde el minuto uno. Es muy inteligente, le da la vuelta a todo».