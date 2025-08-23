¿Cuál es la canción de la Vuelta Ciclista a España 2025 y quién la canta?

La Vuelta a España comienza y lo hace para llenar de emoción y deporte las últimas tardes del verano, volviendo a competir con el Tour de Francia y el Giro de Italia por ser la principal prueba del calendario ciclista internacional. Pero, además de lo deportivo, en Happy FM analizamos la importancia que tiene la música desde hace años en este evento que marcará la actualidad en los próximos. Ya te hemos contado que Ramón García y Ana Obregón fueron los cantantes de la canción de la Vuelta, además de repasar todas las canciones que han sido banda sonora de la retransmisión en televisión. Te contamos cuál es la canción y quién la canta este año.

Antonio Orozco, con 25 años de carrera, es el autor de Te estaba esperando, la sintonía oficial de la Vuelta Ciclista a España 2025, que celebra su 90 aniversario. La carrera, que arranca en Piamonte, Italia, el 23 de agosto y concluye en Madrid el 14 de septiembre, encuentra en esta canción un reflejo de emoción y esfuerzo. El cantante y coach de La Voz ya contó su entusiasmo por ser la voz de este eventos, en un acto en Madrid, destacando que componer para la Vuelta era un sueño desde los 14 años.

«Si sueñas mucho, a veces las cosas pasan», afirmó, celebrando este hito en su trayectoria. El tema, que forma parte de su disco El Tiempo no es oro, ensalza los valores como el sacrificio y el reencuentro, que encajan perfectamente con el espíritu de la Vuelta y de los ciclistas que lo darán todo en la carretera.

Orozco no dudó en dejar claro que esta prueba es única y que significa algo muy especial en su carrera: «Somos muchos los que nos dedicamos a la música y Vuelta sólo hay una». Para él, esta oportunidad era imposible de rechazar, ya que se trata de «uno de los eventos más importantes». Su objetivo es unir a los españoles a través de la música y la emoción que despierta la carrera.

Javier Guillén, director de la Vuelta, resaltó la tradición musical de la competición, que ha contado con artistas como Estopa, OBK, Pastora Soler o La Oreja de Van Gogh por nombrar a algunos. «La vuelta tiene vocación de ser siempre la mejor carrera y para ser la mejor lo único que puedes hacer es estar con los mejores», así explicaba la elección de Orozco.

Te estaba esperando sonará durante las próximas semanas tanto en televisión, radio y en todas las metas a las que los ciclistas lleguen cada día, sirviendo de banda sonora para su esfuerzo. Según el cantante catalán, busca que «todos los españoles seamos capaces de hacer algo a la vez, que es emocionarnos con la música y la Vuelta».