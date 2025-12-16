La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. El pasado lunes 15 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 734 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Lorenzo mantiene la boda con Ángela, a pesar de las gestiones que ha intentado hacer Manuel para frenarla. Es más, da el paso de prohibir a la joven que viaje a Zúrich a examinarse, confirmando que lo suyo no va a ser, ni mucho menos, un matrimonio blanco. Enora acaba resfriándose, por lo que Toño da el paso de cuidarla hasta que se recupere.

Manuel, por su parte, opta por aportar nuevas ideas para el proyecto que tienen entre manos. Teresa no duda en endurecer su mando, hasta que Petra la confronta. En cuanto a Vera y María Fernández, optan por corroborar las quejas, mientras que el conflicto estalla por los aires cuando el periódico revela que, en realidad, Lope es Madame Cocotte. María Fernández y Carlo colaboran en una tarea por la que acaban acortando distancias. Una situación que, inevitablemente, genera muchísimos celos en Samuel. Martina hace saber a Curro y Ángela todos los detalles sobre la pista de Catalina y, a su vez, trata de justificar que Adriano no se muestre entusiasmado con esta noticia.

¿Qué sucede en el capítulo 735 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 16 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a ser testigos de cómo Alonso regresa de su viaje tras haber intentado, sin éxito, obtener información contra el Capitán de la Mata. Es más, no puede evitar alarmarse al saber que su hijo Manuel ha ofrecido a Lorenzo el 25% del palacio a cambio de frenar la boda.

María Fernández y Carlo empiezan a conocerse un poco mejor, aunque ella continúa ocultándole que está embarazada. En cuanto a Pía, no duda en dar un toque de atención a Samuel por sus celos, mientras que los señores elogian a Lope tras saber que él es Madame Cocotte. Lorenzo se anima a encargarle el banquete de la boda.

Para tratar de recompensar a Martina por su esfuerzo, Adriano decide organizar una cena juntos en Luján. A pesar de su catarro, Enora sigue trabajando en sus diseños, mientras que Toño la cuida con mucho espero. Lo que el joven no esperaba era descubrir una carta dirigida a su tío que confirma que ella sigue engañándoles. Ángela se desploma al ver el vestido que lucirá en su boda con Lorenzo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.