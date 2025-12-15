No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 12 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 733 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Leocadia ha hecho saber al detective que tiene una pista sobre Catalina, pero Adriano no se muestra ilusionado, ni mucho menos. Enora, Toño y Manuel optan por compartir ideas para mejorar el nuevo motor.

Esto llevará a Enora y Toño a tomar una decisión verdaderamente impactante, a la par que poco ortodoxa. Lejos de que todo quede ahí, hemos observado cómo la doctrina que Teresa imparte como ama de llaves ha empezado a sembrar cierto malestar entre las mujeres del servicio, pero solamente una de las doncellas se atreve a decírselo a la cara. Poco antes de la boda de Ángela y Lorenzo, Lope se arma de valor para amenazar a Cristóbal con tomar medidas extremas contra Santos por haber robado sus recetas. El heredero del marquesado de Luján propone al Capitán de la Mata una suculenta oferta para tratar de evitar que se case con Ángela.

¿Qué sucede en el capítulo 734 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 15 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ser testigos de cómo Lorenzo mantiene la boda con Ángela a pesar de los intentos de Manuel por frenarla. Es más, prohíbe que la joven viaje a Zúrich a examinarse, confirmando que lo suyo no va a ser, ni mucho menos, un matrimonio blanco.

Enora se ha resfriado, por lo que Toño ha decidido cuidarla. Todo ello mientras Manuela opta por aportar nuevas ideas al proyecto. En cuanto a Teresa, endurece su mando y Petra decide confrontarla. En cuanto a Vera y María Fernández, corroboran las quejas y el conflicto acaba por estallar cuando el periódico confirma que Lope es Madame Cocotte.

Por si fuera poco, vemos cómo María Fernández y Carlo colaboran en una tarea en la que acaban acortando distancias, mientras Samuel acusa ciertos celos. Martina actualiza a Ángela y Curro sobre la pista de Catalina, mientras trata de justificar que Adriano no esté del todo entusiasmado con la noticia. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.