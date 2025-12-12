Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: El detective tiene una pista sobre Catalina

La Promesa se mantiene como la gran serie de las tardes, siendo una de las estrellas de TVE en sus tardes junto a Valle Salvaje, de la que también te hablamos en Happy FM. Este viernes es el momento de descubrir qué pasará en su nuevo capítulo, que llega después de lo que pudimos ver ayer jueves en el número 732.

Hasta ahora los espectadores han podido ver como Manuel encargó a Enora y Toño desarrollar un nuevo fuselaje mientras él debe estaba pendiente de temas personales. Pía se enteró de que Ángela no está bien, pero mantiene un papel para que Cristóbal no sufra por su situación. En paralelo, Cristóbal se enteraba de que Santos era el ladrón de las recetas y por eso le obligó a devolver el dinero que le sacó Lope, cortando así uno de los misterios de las últimas semanas.

El que se mete en problemas es Carlo, que no hace caso a María Fernández y a Teresa, que han tenido que hablar con él por culpa de sus continuos coqueteos con las doncellas. Pero lo más interesante es que Adriano recibió noticias del detective que está investigando la desaparición de Martina.

¿Qué sucede en el capítulo 733 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 12 de diciembre?

Leocadia debe de informar de la nueva pista del detective que tiene sobre Catalina tras su desaparición, aunque lo cierto es que Adriano no parece tener demasiadas esperanzas. Mientras, Enora, Toño y Manuel tendrán que decidir cómo mejorar el motor del avión, siendo Enora y Toño los que toman una decisión un poco arriesgada para conseguirlo.

Las cosas a Teresa no le van bien, ya que su manera de mandar como ama de llaves no está gustando al resto de servicio, aunque sólo hay una de las mujeres que se atreve a decírselo.

Finalmente, la boda de Ángela y Lorenzo se verá alterada por la amenaza de Cristóbal de tomas más medidas contra Santos al descubrir que es el ladrón de recetas al que todos buscaban.