Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Adriano tiene novedades sobre Catalina
En el capítulo de hoy, jueves 11 de diciembre
No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El miércoles 10 de diciembre los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 731 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria vieron como María Fernández no se animaba a hablar con Carlo para contarle la verdad. Asimismo, se mostraba muy molesta con Samuel por desconfiar tanto del muchacho. Por su parte, Curro dudaba del comportamiento de Ángela. .
¿Qué sucede en el capítulo 732 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 11 de diciembre?
