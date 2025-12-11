Series

Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Adriano tiene novedades sobre Catalina

En el capítulo de hoy, jueves 11 de diciembre

Una imagen de la serie La Promesa, un éxito de La 1 (RTVE).
Nacho Molina
  • Nacho Molina
No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El miércoles 10 de diciembre los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 731 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria vieron como María Fernández no se animaba a hablar con Carlo para contarle la verdad. Asimismo, se mostraba muy molesta con Samuel por desconfiar tanto del muchacho. Por su parte, Curro dudaba del comportamiento de Ángela. .

¿Qué sucede en el capítulo 732 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 11 de diciembre?

En la tarde de este jueves en La 1 se podrá ver como Manuel tiene un encargo para Enora y Toño: deberán desarrollar un nuevo fuselaje mientras él debe estar pendiente de temas personales. Pía se entera de que Ángela no está bien, pero mantiene un papel para que Cristóbal no sufra por su situación.
En paralelo, Cristóbal se entera de que Santos es el ladrón de las recetas y por eso le obliga devolver el dinero que le sacó Lope. Pese a las advertencias, Carlo sigue detrás de las doncellas coqueteando con ella, volviendo a tener problemas con María Fernández y Teresa.
Jacobo ha decidido viajar a ver a sus padres con el apoyo de Martina, que cree que un tiempo alejados les irá bien para aclarar sus sentimientos y poner orden a la vuelta. Por último, Adriano recibe noticias del detective que está investigando la desaparición de Martina.

