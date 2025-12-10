Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Toño y Enora, preocupados al ver que Manuel no regresa

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 9 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 730 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, observamos cómo Leocadia orquesta, con ayuda de Cristóbal, la llegada de un falso detective para engañar a Adriano, que se decepciona por la falta de información respecto a la investigación. Alonso intenta convencer sin éxito a Leocadia de impedir la boda de Ángela. Curro, cada vez más desesperado, acuerda con Pía utilizarla como mediadora para comunicarse de manera segura con Ángela.

Por otra parte, María Fernández se acerca a Carlo con la intención de decirle que está embarazada. ¿Terminará desvelando toda la verdad? Petra cuenta a Lope y Vera que ha descubierto que Santos es el responsable del plagio de las recetas. Por último, en el capítulo 730 de La Promesa Enora y Toño revelan a Manuel que han mejorado el motor del aeroplano y preparan su vuelo de prueba, mientras Manuel parte equipado con un paracaídas.

¿Qué sucede en el capítulo 731 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 10 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo María Fernández no se anima a hablar con Carlo para contarle la verdad. Asimismo, se muestra muy molesta con Samuel por desconfiar tanto del muchacho. Por su parte, Curro duda del comportamiento de Ángela. Pues, muestra demasiada entereza para el complicado momento que están viviendo. Ante ello, Pía se compromete a hablar con ella.

Posteriormente, veremos como Manuel vuela para probar el nuevo motor que han creado. Una situación que tiene lugar a pesar de las dudas de Toño y Enora. Pero, al ver que no vuelven, crecen los temores. Por su parte, Alonso parte de viaje unos días sin mencionar el destino. Pero, no será el único. Pues, Jacobo también ha decidido irse para visitar a sus padres. Una decisión con la que, a su vez, pone un espacio en su relación con Martina. Todo ello sumado al hecho de que Petra ha revelado a Lope y a Vera que Santos es el ladrón de sus recetas. Y es que, aunque este lo niego, lo que nos espera es que Lope lo desenmascare delante de Cristóbal.