Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: llega un falso detective
Todo lo que ocurre en el capítulo 730
No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 4 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 729 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, observamos cómo las investigaciones de Petra parece que no tardan en dar frutos, puesto que descubre quién es el ladrón de recetas. Este no tarda en intentar convencerla para que no lo delate. Samuel y María Fernández se ven en la obligación de dar un toque de atención a Carlo por prestar demasiada atención a las doncellas. Más del debido, de hecho.
Enora y Toño, en vez de seguir adelante con la investigación que les ha pedido Manuel, optan por trabajar en secreto en un nuevo motor que, a priori, parece que va a ser mucho mejor que el anterior. En cuanto Adriano, ha perdido a Leocadia hablar personalmente con el detective que ella misma contrató, y todo para tratar de dar con el paradero de Catalina. En cuanto a Teresa, ha dado el importantísimo paso de informar al servicio de que no habrá libranzas ni gratificación. Esto hace posible que Petra comience a liderar una serie de protestas con las que se daría voz a la indignación de la gran mayoría de los empleados.
¿Qué sucede en el capítulo 730 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 9 de diciembre?
Leocadia orquesta, con ayuda de Cristóbal, la llegada de un falso detective para engañar a Adriano, que se decepciona por la falta de información respecto a la investigación. Alonso intenta convencer sin éxito a Leocadia de impedir la boda de Ángela. Curro, cada vez más desesperado, acuerda con Pía utilizarla como mediadora para comunicarse de manera segura con Ángela.
Por otra parte, María Fernández se acerca a Carlo con la intención de decirle que está embarazada. ¿Terminará desvelando toda la verdad? Petra cuenta a Lope y Vera que ha descubierto que Santos es el responsable del plagio de las recetas.
Por último, en el capítulo 730 de La promesa Enora y Toño revelan a Manuel que han mejorado el motor del aeroplano y preparan su vuelo de prueba, mientras Manuel parte equipado con un paracaídas.
