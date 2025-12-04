No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 3 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 728 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Así pues, han observado cómo Ángela ha confesado a Martina su desesperación ante la inminente boda, mientras que Martina continúa haciendo frente a las constantes tensiones entre Jacobo y Adriano. Todo estalla por los aires con una durísima discusión, agravada por Leocadia. Curro aprovecha la ocasión que se le ha presentado para hacer saber a Manuel todo lo que siente por Ángela, así como el enfrentamiento que ha tenido con el Capitán de la Mata.

En cuanto a María Fernández, no puede evitar sentirse profundamente incómoda con la llegada de Carlo, el padre del hijo que está esperando. Es entonces cuando Samuel opta por animarla a que hable con él. Teresa advierte a las doncellas del aumento de trabajo que van a experimentar, pero también recibe la negativa de Cristóbal a ofrecerles algún tipo de compensación. Petra se une a Lope y Vera para investigar quién está detrás del plagio de las recetas, sin obtener resultado alguno. Manuel opta por pedir a Enora que se centre en investigar a don Lisandro y no en mejorar el motor. A pesar de todo, la joven decide persuadir a Toño para que le apoye sin que se entere el heredero del Marquesado de Luján.

¿Qué sucede en el capítulo 729 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 4 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo las investigaciones realizadas por Petra no tardan en dar sus frutos. A pesar de todo, el ladrón de recetas intenta convencerla para que no lo delate. ¿Lo logrará? María Fernández y Samuel se ven en la obligación de dar un toque de atención a Carlo por prestar demasiada atención a las doncellas.

Enora y Toño, en vez de investigar para Manuel, trabajan en secreto en un nuevo motor que promete ser muchísimo mejor que el que habían planteado con anterioridad. Adriano ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una firme petición a Leocadia. ¿En qué consiste, exactamente?

En hablar personalmente con el detective que ella misma contrató, para tratar de dar con el paradero de Catalina. Teresa comunica al servicio que no habrá ni libranzas ni gratificación. Algo que desemboca en las protestas de Petra. Un asunto que, desde luego, va a marcar un antes y un después en muchos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.