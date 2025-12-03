No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Tras la cancelación de emisión del martes, el lunes 1 de diciembre, los espectadores han podido disfrutar del capítulo 727 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos observado cómo Jacobo y Martina continúan indecisos respecto a su futuro, aunque sí que creen que merecen darse una oportunidad. Eso sí, la joven tiene claro que necesita mucho más tiempo para poder decidir. La gestión de las tierras complica cada más el trato entre Jacobo y Adriano. Tanto es así que Martina se ve en la obligación de lidiar entre ambos.

Muy a su pesar, Toño ha dado el paso de confesar a Manuel que Enora está mucho más preocupada en mejorar el motor que en la investigación de la participación de don Lisandro en la empresa de don Luis. La situación de Ángela con el Capitán de la Mata se complica cada vez más, hasta tal punto que Curro se ha visto en la obligación de acudir a su hermano en busca de ayuda. Cristóbal y Teresa han anunciado el fin de las libranzas, así como la llegada a palacio de un nuevo lacayo. Se trata de una persona que María Fernández no esperaba. ¡Se ha quedado completamente estupefacta y sin palabras ante la noticia!

¿Qué sucede en el capítulo 728 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 3 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta historia van a ser testigos de cómo Ángela se ha animado a confesar a Martina su desesperación ante la inminente boda con Lorenzo. Martina, por su parte, continúa lidiando con las constantes tensiones entre Adriano y Jacobo, que acaban estallando como consecuencia de una agravada discusión con Leocadia.

Curro confiesa a Manuel su amor por Ángela, así como su enfrentamiento con Lorenzo. De esta forma, logra el apoyo que necesitaba para tratar de impedir la boda. María Fernández se siente cada vez más incómoda con la llegada de Carlo, el padre del hijo que espera. A pesar de todo, Samuel le anima a que hable con él. Teresa lanza una advertencia a las doncellas por el aumento de trabajo, mientras que recibe la negativa de Cristóbal en cuanto a darles una compensación.

Petra, Lope y Vera investigan quién está detrás del plagio de las recetas, aunque sin obtener resultados. Manuel pide a Enora en que investigue a don Lisandro y en no mejorar el motor. La joven persuade a Toño para que le apoye a espaldas del heredero. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.