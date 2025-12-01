La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 28 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 726 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Lope y Vera han decidido denunciar el robo de las recetas, pero no han logrado que la Guardia Civil les tome en serio. María Fernández ha querido confirmar a Pía que ha reculado respecto a la oferta de Samuel, mientras que él se muestra profundamente desubicado. Enora y Toño han empezado a indagar sobre la inesperada participación de don Lisandro en la empresa de don Luis.

Eso sí, a pesar de la promesa que la joven hizo al heredero del marquesado, ha optado por romper ese pacto a la hora de investigar por su cuenta. Un gesto que enfada enormemente a Toño. Ahora que los hijos de Catalina parecen haberse recuperado, Jacobo ha dado el importantísimo paso de preguntar a Martina sobre su futuro como pareja. Es más, el joven está convencido de que ha llegado el momento más que perfecto para decidir, de una vez por todas, si se siguen queriendo como antes o, por el contrario, dan el paso de separar sus caminos. Una decisión que podría llegar a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, qué duda cabe.

¿Qué sucede en el capítulo 726 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 1 de diciembre?

De esta manera tan concreta, vamos a ser testigos de cómo Jacobo y Martina continúan indecisos respecto a su futuro. A pesar de que creen que deben darse una nueva oportunidad, lo cierto es que la joven necesita mucho más tiempo para tomar una decisión. La gestión de las tierras consigue complicar el trato entre Adriano y Jacobo, por lo que Martina se ve en la obligación de ejercer de mediadora.

Toño confiesa a Manuel que Enora está más preocupada por mejorar el motor que en investigar la participación de don Lisandro en la empresa de don Luis. Todo ello mientras la situación de Ángela con Lorenzo ha llegado al muchacho a acudir a la ayuda de su hermano, mientras Cristóbal, junto a Teresa, ha anunciado el final de las libranzas, pero también la repentina llegada de un nuevo lacayo que deja completamente sin palabras a María Fernández. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.