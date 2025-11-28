No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 27 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 725 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, observamos cómo la familia Luján se mantiene ajena a todo lo sucedido en la habitación secreta, mientras que, en el hangar, Enora propone a Manuel investigar el verdadero origen de la relación de don Luis con don Lisandro. El heredero acepta con una condición, y es que esté dispuesta a investigar junto a Toño.

La dentición de los hijos de Catalina está resultando mucho más complicada de lo que parecía en un principio, pero sirve a Martina y Adriano para acortar distancias, en la medida de lo posible. Aun así, tanto la joven como Jacobo continúan pasando momentos verdaderamente complicados. Es por eso que Martina ha querido sugerir a su prometido volver a hablar de su relación cuando las aguas estén mucho más calmadas. La voluntad de los señores de ordenar una receta de Madame Cocotte ha conseguido revolucionar de lleno las cocinas. En cuanto a María Fernández, se ha visto en la obligación de tomar una de las decisiones más contundentes y sorprendentes hasta la fecha. ¿En qué consiste, exactamente? En hablar personalmente con el padre del bebé que espera.

¿Qué sucede en el capítulo 726 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 28 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo Lope y Vera no logran que la Guardia Civil les tome en serio cuando se animan a denunciar el robo de las recetas. María Fernández, por su parte, confirma a Pía que ha reculado respecto a la propuesta de Samuel. Algo que descoloca por completo al sacerdote.

Enora y Toño empiezan a investigar la inesperada participación de don Lisandro en la empresa de don Luis. A pesar de todo, la joven se ha animado a romper el pacto con Manuel para investigar por su cuenta. Un gesto que provoca un enorme enfado en Toño. Ahora que los hijos de Catalina se han recuperado, Jacobo no duda en reunirse con Martina.

Y todo con la firme intención de preguntarle por el futuro de ambos. Y es que cree que ha llegado el momento más que perfecto para decidir si se siguen queriendo como lo hacían antes o su historia ya ha quedado en el pasado. ¿Cuál será la respuesta? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.