Italia y Francia bloquean el acuerdo con Mercosur tras las protestas de los agricultores y se pospone a enero

Los países de la Unión Europea han descartado este viernes votar el acuerdo comercial con Mercosur por el bloqueo de Francia e Italia después de las protestas multitudinarias de agricultores en Bruselas. La UE planea posponer la decisión sobre el tratado para enero y que de este modo Roma estudie mejor su contenido, por lo que el pacto no se firmará en Brasil este fin de semana, como estaba previsto, según han informado fuentes de la UE.

La decisión de posponer la firma es un punto aceptable para los países que forma parte de Mercosur. Sin embargo, Brasil, en la presidencia rotativa de la organización, había advertido de que «no habría acuerdo» si no se firmaba durante el fin de semana.

Fuentes de la UE han asegurado que los países del Mercosur ya habían sido «informados» de la decisión de no votar el acuerdo este viernes, como inicialmente estaba previsto. El voto en el seno del Consejo de la Unión Europea y la posterior firma se posponen ahora a «principios de enero».

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, ha dicho este jueves a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, que está «dispuesta» a firmar el acuerdo «tan pronto como se den las respuestas necesarias a los agricultores» y pidió al líder brasileño «unos días» para resolver si apoyará el pacto ante los posibles «problemas políticos con los agricultores» italianos.

La precondición para el viaje de los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea a Brasil para la firma este sábado era que los Gobiernos dieran su visto bueno por mayoría cualificada (un 55 % de países que representen a un 65 % de la población europea), algo imposible dado el rechazo frontal de Francia y las dudas de última hora de Italia.