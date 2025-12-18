Más de 300 agricultores españoles han viajado a Bruselas para manifestarse contra la Comisión Europea por las políticas que afectan a su sector, especialmente por el acuerdo comercial con Mercosur y México. Los trabajadores del sector primario consideran que las autoridades europeas amenazan su actividad para beneficiar a otras actividades económicas. Por ello, advierten que estas movilizaciones son sólo el inicio de unas protestas y aseguran que esto se puede extender a territorio español.

En concreto, esta manifestación ha estado promovida por las grandes asociaciones agrarias españolas, encabezadas por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja). En el marco de las protestas, un portavoz ha alzado la voz para reclamar a la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, que no les mienta y les tenga en cuenta a la hora de aplicar medidas.

«Más de 300 agricultores de Asaja estamos hoy en Bruselas para decirle a la señora Von der Leyen que basta de mentiras», ha comenzado el representante de los trabajadores del sector primario. «¡Basta de utilizar la agricultura para favorecer otros sectores y basta de firmar acuerdos con terceros países que lo único que hace es empobrecer y que el campo español desaparezca!», ha reclamado.

En concreto, los agricultores españoles se han movilizado por los tratados firmados con el bloque económico Mercosur (que agrupa en su conjunto cinco países: Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay) además de México, uno de los países más expuestos a los enfrentamientos comerciales con Estados Unidos.

Estos acuerdos son el resultado de dos décadas de negociaciones y dará luz verde a la zona de libre comercio más grande del mundo (con más de 780 millones de consumidores) que propone blindar a Europa de una guerra arancelaria.

Protestas de los agricultores españoles

Sin embargo, el sector primario considera que el acuerdo comercial le perjudica, por lo que está dispuesto a llevar a cabo numerosas protestas a partir de este invierno: «Hoy iniciamos una movilización aquí en Bruselas, que seguro que no va a quedar aquí y, si es preciso, en los primeros días o los primeros meses del año, el campo convocado por Asaja en España saldrá a la calle».

Además, los trabajadores del campo han aprovechado para hacer mención a la retirada de fondos de la Política Agraria Común (PAC), que afecta de forma especial a España. «¿Por qué?», se pregunta el portavoz de los agricultores españoles, «porque no podemos tener una reforma con menos dinero y que nos pidan más cosas».

«No podemos tener una agricultura que cada día tiene más papeles y menos agricultores. No podemos tener una agricultura donde se premia a los que producen allá del Atlántico o en Marruecos y a nosotros se nos penaliza. No podemos tener una agricultura donde a los jóvenes se les utiliza, pero no se les ayuda», ha denunciado el portavoz de Asaja.

«Por lo tanto, hoy Asaja empieza el camino de unas movilizaciones para defender el futuro de la agricultura y ganadería española. Empezamos en Bruselas y terminaremos donde haya que terminar», ha sentenciado el representante agrario.