El chiringuito del socialista Ruiz Boix en San Roque a juicio el 23 de diciembre por amaños y enchufes

El alcalde socialista de San Roque (Cádiz) y diputado del Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, está en pleno centro de una investigación judicial por el presunto amaño de una oposición municipal que permitió colocar como funcionario a la pareja de la secretaria del Ayuntamiento. El proceso, anulado por la Justicia, se investiga por prevaricación, falsedad y tráfico de influencias. Según ha podido saber en exclusiva OKDIARIO Andalucía, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de San Roque ha citado este martes 23 de diciembre a once personas, entre ellas la secretaria municipal, Ana Núñez de Cossío, y su pareja, Juan Carlos Crespo, beneficiario de la plaza de director del Servicio de Deportes. La investigación parte de una denuncia anónima presentada en noviembre de 2023 ante la Fiscalía de Algeciras.

El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix aparece señalado como pieza clave del presunto entramado, al ser el máximo responsable político del Ayuntamiento donde se produjo el proceso de selección supuestamente manipulado. Su posición institucional y su control sobre la estructura municipal sitúan al regidor socialista en el epicentro del caso, aunque no ha sido citado todavía por su condición de aforado como diputado en el Congreso.

Según las diligencias, la plaza habría sido diseñada a medida para Juan Carlos Crespo, pareja de la secretaria municipal. Ya saben, todo queda «en familia». Sea como fuere, el tribunal evaluador habría actuado de forma concertada para garantizar el resultado, pese a lo cual la plaza fue anulada posteriormente por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Algeciras. Aun así, Crespo continúa ocupando el puesto.

Fuentes conocedoras del procedimiento advierten de que no se trataría de un hecho aislado. En la Fiscalía Anticorrupción constan denuncias sobre una presunta trama organizada de amaño de tribunales en San Roque para favorecer a amistades y compromisos políticos, siempre bajo el paraguas del poder municipal que encabeza Ruiz Boix. Y que OKDIARIO Andalucía irá desvelando durante los próximos días.

Además, la secretaria municipal y su pareja ya están siendo investigados en otro procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 2 de San Roque por posibles delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, lo que refuerza las sospechas sobre el funcionamiento interno del Ayuntamiento gobernado por el PSOE.