Imputado el socialista Ruiz Boix por «amañar» oposiciones para contratar al novio de una funcionaria

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, también secretario provincial del PSOE de Cádiz y diputado nacional, ha sido imputado por contratar en el ayuntamiento a la pareja de la secretaria municipal mediante unas oposiciones presuntamente amañadas. El Juzgado de Instrucción n.º 3 de la localidad también investiga a la propia secretaria y a su novio.

El Tribunal Supremo, al que se elevó la causa por el aforamiento del socialista, la ha devuelto al juzgado al considerar que de la exposición remitida «no se desprenden indicios» lo suficientemente sólidos contra Ruiz Boix, y emplaza a la instructora a reforzar la base indiciaria si decide volver a remitirla.

Fuentes del TSJA han confirmado que los dos investigados declararán el 23 de diciembre. Ruiz Boix no está citado, aunque puede comparecer de forma voluntaria si lo estima oportuno.

La causa se abrió tras una denuncia anónima presentada en noviembre de 2023 ante la Fiscalía de Algeciras, según ha adelantado Europa Sur. La juez instructora abrió diligencias y en mayo imputó al alcalde y a los dos funcionarios municipales. Los afectados recurrieron ante la Audiencia de Cádiz, pero el tribunal desestimó el recurso y la investigación sigue adelante.

El escrito apunta a una oposición «supuestamente amañada» para incorporar en el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de San Roque al novio de la secretaria municipal, con la presunta connivencia del alcalde y de la funcionaria, aunque según el citado medio ella se abstuvo de participar en ese proceso.

Investigación «incipiente»

El juzgado remitió la causa al Supremo el pasado 31 de julio por la condición de aforado del alcalde, también diputado en el Congreso. El alto tribunal ha rechazado asumirla «al no desprenderse de la exposición remitida indicios contra la persona aforada» y ordena devolverla al Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Roque «para que resuelva con libertad de criterio».

El auto, recogido por Europa Press, recalca que «con una investigación tan incipiente, es muy prematuro que asuma la competencia esta Sala Segunda», ya que quedan diligencias esenciales por practicar. Añade que «no se perfilan los elementos que pudieran apuntar a la presumible implicación del aforado», ni está «suficientemente individualizada su participación», y que los indicios señalados por la instructora «no son lo suficientemente sólidos o cualificados» para que la causa la asuma el Supremo.

El TS deja abierta la puerta a que la instructora vuelva a elevar la exposición «llegado el caso», si considera que existen razones fundadas para una imputación más sólida del aforado, siempre con una valoración motivada de los hechos y su conexión con el resto de investigados.