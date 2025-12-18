La AEMET avisa: chubascos fuertes y tormentas en Valencia y Alicante

La AEMET avisa por chubascos y tormentas fuertes en las provincias de Alicante y Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología no ha activado ninguna alerta para este jueves 18 de diciembre, pero sí pronostica lluvias en la Comunidad Valenciana. Las precipitaciones llegarán al tercio sur de Valencia y tercio norte de Alicante durante las tres primeras horas de la mañana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

Las lluvias seguirán siendo protagonistas en la Comunidad Valenciana durante la jornada de este jueves 18 de diciembre. Después de casi una semana de alertas activadas, para hoy la AEMET no ha decretado ninguna, pero sí que avisa de fenómenos significativos que se sucederán durante la jornada. «Chubascos localmente fuertes y con tormenta en el tercio sur de Valencia y tercio norte de Alicante de madrugada y primeras horas», avisa la AEMET sobre el tiempo de hoy en la Comunidad Valenciana.

La AEMET ha informado de chubascos fuertes y tormentas en la provincia de Valencia, concretamente en el tercio sur, durante las primeras horas de la mañana. «Se esperan chubascos localmente fuertes y con tormenta en el tercio sur de madrugada y primeras horas, tendiendo a remitir durante el día; no se descartan precipitaciones débiles en el resto del litoral. Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad sur y en descenso en el norte; máximas en ascenso», pronostica la AEMET sobre el tiempo en Valencia, donde en la capital se llegarán a los 17 ºC durante el día.

En Alicante también se esperan lluvias en el tercio norte durante las primeras horas de la mañana, que afectarán a localidades como Denia o Calpe. «Se esperan chubascos localmente fuertes y con tormenta en el tercio norte de madrugada y primeras horas, tendiendo a remitir durante el día; no se descartan precipitaciones débiles en el resto del litoral», dice la AEMET. Con respecto a las temperaturas, se espera una máxima de 19 ºC en Alicante capital con mínimas de 12 ºC durante la noche.

En Castellón, en principio no se esperan precipitaciones, aunque no se descartan. «Cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles en el litoral. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso», predice la AEMET sobre el tiempo en Castellón, donde en Morella se llegarán a mínimas de 3 ºC durante las horas más frías de la noche.

La AEMET y el tiempo en Valencia y Alicante

La predicción del tiempo de la AEMET para este jueves 18 de diciembre en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cielo nuboso. Se esperan chubascos localmente fuertes y con tormenta en el tercio sur de Valencia y tercio norte de Alicante de madrugada y primeras horas, tendiendo a remitir durante el día; no se descartan precipitaciones débiles en el resto del litoral. Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad sur y en descenso en el norte; máximas en ascenso. Viento moderado del noreste en el litoral, disminuyendo a flojo por la tarde; en el resto, viento flojo de dirección variable.