Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH a través de un documental

Eduardo Casanova, el actor que saltó a la fama gracias a la serie Aída, será el protagonista de un documental en el que contará que padece VIH. El cineasta se ha propuesto dar visibilidad a este problema y ha encontrado el apoyo que buscaba en Atresmedia. El proyecto estará producido por Jordi Évole y, según una nota de prensa a la que ha tenido acceso LOOK, verá la luz en 2026.

Atresmedia y Producciones del Barrio se encargarán de dar vida a este largometraje dirigido por Màrius Sànchez y por Lluís Galte. El equipo se ha propuesto ayudar a Eduardo Casanova a poner encima de la mesa un testimonio que, a día de hoy, ya ha despertado mucho interés. Si todo sigue según lo previsto, los espectadores podrán disfrutar de esta cinta en la gran pantalla.

Eduardo Casanova en un evento. (Foto: Gtres)

«No hay en España un precedente de una figura tan conocida como Eduardo Casanova que haya contado públicamente que vive con VIH, un paso que las organizaciones y activistas reclaman desde hace muchos años para ayudar a acabar con el estigma social asociado al virus. Tras media vida en silencio, Eduardo decide contarlo públicamente», explican en el comunicado para la prensa.

Eduardo Casanova no estará solo

Eduardo Casanova, que está pendiente del estreno de la película Aída y vuelta, ha encontrado la fuerza suficiente como para compartir su experiencia. Tiene el objetivo de concienciar a la sociedad, de eliminar prejuicios y de hablar claro. Lo mejor es que no estará sólo, sino que le acompañará su doctor y su enfermera, quienes aportarán un punto de vista profesional a las declaraciones del actor.

Atresmedia prepara un documental sobre Eduardo Casanova y el VIH producido por @jordievole (@delbarriotv) 👉 Un viaje catártico con humor, emoción y memoria que se estrenará en cines en 2026 🔗: https://t.co/V8B6LagAHy pic.twitter.com/k1UACAlJTu — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) December 18, 2025

Tal y como indican en la nota de prensa, el proyecto se ha grabado durante el otoño «y muestra un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova».

El respaldo de Jordi Évole

Eduardo Casanova en los Premios Goya 2022. (Foto: Gtres)

Jordi Évole está detrás de formatos como Salvados, Lo de Évole o Anatomía de…, y películas como Astral, Operación Palace o Eso que tú me das. Es decir, Eduardo Casanova se ha puesto en manos de una persona con experiencia en el sector audiovisual.

El actor quiere utilizar su testimonio para concienciar a la sociedad, algo que intenta hacer con cada una de las películas que ha dirigido. Sus largometrajes no han tenido demasiada repercusión, pero hay indicios para pensar que esta nueva aventura sí sonará con fuerza en España

