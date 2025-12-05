El actor Eduardo Casanova le intenta «coger la churra» a David Broncano en el ‘prime time’ de TVE

El actor y director de cine Eduardo Casanova ha protagonizado un sonrojante episodio en el prime time de La 1 de Televisión Española. El actor cortó en dos ocasiones al presentador, David Broncano, al grito de «¡ay, que te cojo la churra!», acercando su mano a los genitales de éste. Un clásico ejemplo de acoso sexual que, sin embargo, ha sido completamente silenciado por la izquierda, tan vigilante ante casos similares cuando los protagonistas tienen otras filiaciones políticas.

Casanova, artista conocido por sus opiniones críticas con la izquierda y por pedir más dinero público para el cine español, fue el invitado este miércoles en el programa La Revuelta, la apuesta estrella de esta temporada en Televisión Española. Acudió a la también actriz María León, que fue espectadora en primera fila del desconcertante comportamiento de Casanova, quien con mirada perdida en su expresión y dificultad para expresarse con claridad en su hablar en ocasiones, protagonizó más de un episodio que concuerda con la definición de acoso sexual.

En otro momento del programa, Casanova se acercó al protagonista diciéndole «eres buena persona» para, a continuación, tratar de darle un beso en los labios. Broncano se lo quitó de encima, visiblemente molesto.

La actuación de Eduardo Casanova esta semana en La Revuelta había tenido más eco por las afirmaciones, calificables como barbaridades, que éste vertió en el programa acerca del VIH y su posible transmisión. «Indetectable es igual a intransmisible, es decir, que las personas a día de hoy con VIH que toman una medicación, que es el 96% de las personas, son indetectables y, por tanto, son intransmisibles».

La Plataforma TVE Libre salió al paso de ese contenido ofrecido en la televisión pública: «Esto es de una extrema gravedad, mala praxis de libro y requiere una rectificación inmediata o una nota de la dirección. De lo contrario RTVE queda definitivamente desacreditada con esto y con la manipulación informativa».