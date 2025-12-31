Azcón despide el año con un aviso a Sánchez: «Se nos trata peor que a otros españoles»

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha lanzado un contundente mensaje al Gobierno de Pedro Sánchez en su discurso de fin de año desde Almohaja (Teruel), el municipio con menos habitantes de la comunidad autónoma. Azcón reclamó justicia en la financiación autonómica y advirtió que «los aragoneses no pedimos ser más que nadie, pero no toleramos que se nos trate peor que a otros españoles».

El líder autonómico aprovechó para poner en valor el momento económico de la región y exigir un modelo de financiación que no privilegie a otras comunidades.

Azcón comenzó su discurso con «gran pesar» por el reciente accidente de montaña en Panticosa y recordó a dos aragoneses que fallecieron en 2025: Eugenia, víctima de violencia machista asesinada en Zaragoza en noviembre, y el ex presidente Javier Lambán, fallecido el pasado 15 de agosto.

El presidente defendió con firmeza la lucha contra la violencia machista, que calificó de «repugnante» y sin cabida «en una sociedad democrática». También rindió homenaje a Lambán junto a los ex presidentes Santiago Lanzuela y Emilio Eiroa, recientemente galardonados a título póstumo con la Gran Cruz de Carlos III, destacando su defensa de la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Datos económicos récord

El presidente destacó que Aragón cierra 2025 con cerca de 48.000 parados, 10.000 menos que hace tres años, y proyecta un crecimiento económico superior a la media española gracias a inversiones milmillonarias.

Azcón subrayó el arranque de la gigafactoría de Stellantis y CATL en Figueruelas como «una jornada para la historia» que consolida a Aragón como líder de la automoción en el sur de Europa. Estas inversiones en tecnología, agroindustria, logística y automoción crearán «decenas de miles de puestos de trabajo» y tendrán un impacto positivo en todo el territorio.

Crecimiento demográfico

El presidente aragonés destacó que la comunidad ya no habla de «ocaso demográfico», sino que constata un crecimiento de 13.030 habitantes en el último año. En los dos últimos años, 22.000 personas más han llegado a Aragón desde otras comunidades autónomas de las que se han marchado.

De cara al nuevo año, Azcón planteó como gran reto seguir reforzando los servicios públicos tanto en el ámbito urbano como rural. El presidente aragonés aseguró que Aragón debe continuar reduciendo las listas de espera quirúrgicas e incrementar el número de sanitarios para proporcionar mejor atención en la sanidad pública.

El acceso a una vivienda digna se ha convertido, según Azcón, en «el principal problema de los aragoneses y del conjunto de los españoles». El presidente destacó que los aragoneses, y especialmente los más jóvenes, necesitan más facilidades para emanciparse y poder dar forma a un proyecto vital en condiciones dignas.

Sin embargo, Azcón advirtió que para construir vivienda pública, reforzar la sanidad, la educación y la dependencia, o seguir renovando la red de carreteras, Aragón precisa que se le trate con justicia.

El presidente reclamó un modelo de financiación autonómica que no privilegie a otras comunidades y que tenga en consideración la realidad social de Aragón, contemplando la despoblación, el envejecimiento y la orografía complicada de muchas comarcas. «Los aragoneses no pedimos ser más que nadie, pero no toleramos que se nos trate peor que a otros españoles», advirtió con firmeza.

En materia de infraestructuras, Azcón urgió la ejecución de las obras del Pacto del Agua y reclamó que se apueste «de verdad» por un ferrocarril digno entre Teruel y Zaragoza dentro del corredor Cantábrico-Mediterráneo. También exigió que los pueblos y ciudades estén mejor conectados por unas autovías «a la altura de nuestra tierra» que se construyan con agilidad. Asimismo, pidió aplicar al máximo legal las ayudas al funcionamiento que permitirán fomentar las contrataciones en la provincia de Teruel.

El presidente también expresó el anhelo de que en los próximos meses el Monasterio de Sijena recupere todo su patrimonio. Azcón recordó que los tribunales en todas las instancias han dado la razón a los aragoneses y que las sentencias deben cumplirse por ser «una cuestión de justicia». «No cejaremos en nuestro empeño hasta que veamos brillar de nuevo en Sijena la Capilla Sixtina del Románico Español», afirmó.

El presidente concluyó su mensaje invitando a todos los aragoneses a «soñar con la ambición que nos otorga nuestro talento y nuestra capacidad» y a construir juntos «un futuro de prosperidad y de oportunidades para todos», bajo la premisa de que «lo mejor está por venir».