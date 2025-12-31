El PSOE se atreve con todo en plena cascada de escándalos: pide retirar una medalla… ¡a Juanma Moreno!

El Grupo Socialista en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha pedido revocar la Medalla de Oro concedida al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El motivo: supuestos errores -archivados por la Justicia- en la gestión sanitaria. Una absurda petición que llega al terminar un año marcado por la cascada de investigaciones sexuales y por corrupción que cercan al PSOE y que han erosionado la poca credibilidad pública que tenían desde que Pedro Sánchez maneja los hilos de Ferraz. Frente al intento de la formación socialista de desacreditar a Moreno, la realidad pasa porque la comunidad ha pasado de ser un vagón de cola con gobiernos socialistas a situarse como uno de los motores de España en empleo, reducción de cargas fiscales e impulso de inversiones en educación, sanidad y servicios sociales.

La solicitud del PSOE para retirar un reconocimiento honorífico concedido a Juanma Moreno por su contribución al desarrollo de la Costa del Sol se basa en el colapso del programa de cribado de cáncer de mama, que, según los socialistas, ha afectado a más de 2.000 mujeres por retrasos en pruebas esenciales. El PSOE ha calificado la situación como «inaceptable» y responsabiliza al presidente andaluz del «deterioro y desorganización» de la sanidad pública. Desde el grupo socialista exigen revocar la medalla y emitir un comunicado institucional que exprese «compromiso con la sanidad pública y la exigencia de responsabilidades».

Lo más sorprendente de esta iniciativa llega en un contexto complicado para el PSOE, con múltiples investigaciones judiciales que han puesto bajo lupa a altos cargos y ex dirigentes. La Guardia Civil y la Fiscalía investigan una presunta trama organizada para lucrarse con contratos públicos relacionados con la pandemia y otras adjudicaciones públicas.

Este historial de escándalos contrasta con la trayectoria de Andalucía bajo los gobiernos de Juanma Moreno. Desde la derrota histórica del PSOE-A en 2018 tras décadas en el poder, Andalucía ha experimentado una transformación en cuanto a políticas económicas y sociales. La Junta ha promovido importantes rebajas fiscales -reduciendo el IRPF, el impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados, entre otros- con una serie de consecuencias: atraer inversión, crear empleo y mejorar la competitividad económica de la comunidad. Ese conjunto de medidas ha colocado a Andalucía como una de las regiones con menor presión fiscal de España y ha ido acompañada de un crecimiento notable de contribuyentes y de actividad económica.

La realidad sanitaria de Andalucía

En materia sanitaria, aunque los socialistas critican la situación actual, los datos oficiales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) reflejan avances en la reducción de listas de espera. Entre diciembre de 2023 y junio de 2025, Andalucía ha conseguido reducir en más de 20.000 pacientes la lista de espera quirúrgica y acortar las demoras medias en varias decenas de días, resultados que se atribuyen a planes específicos de choque y reorganización de recursos sanitarios.

Aunque persisten retos importantes, los principales indicadores apuntan a mejoras continuas y estructurales frente a la gestión previa, que acumuló cifras históricas de retrasos. Las inversiones en infraestructuras sanitarias, educativas y de servicios sociales han aumentado desde 2019, con planes sectoriales que han buscado modernizar hospitales, ampliar plantillas y reducir brechas históricas en la atención pública. Este esfuerzo, junto con la política fiscal del Gobierno andaluz, ponen de relieve una gestión eficaz y orientada al crecimiento y bienestar social, que contrasta con los reiterados escándalos de corrupción que han salpicado al PSOE no sólo a nivel nacional en los últimos años, sino prácticamente durante las casi cuatro décadas que estuvo al frente de la Junta socialista de Andalucía, que aún acumula decenas de casos en los juzgados andaluces.

En este contexto, la petición de retirar una medalla a Juanma Moreno no sólo se puede interpretar como una -torpe- maniobra política oportunista para el venidero año electoral, sino también como una muestra de incoherencia del PSOE, que intenta cuestionar a un presidente regional con un currículo de gestión sobresaliente, y más en comparación con los múltiples casos judiciales que pesan sobre figuras de su propio partido.