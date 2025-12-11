Susana Díaz exige al PSOE pedir «perdón a los españoles» por los escándalos: “Es bochornoso»

La ex presidenta de la Junta de Andalucía y actual senadora socialista, Susana Díaz, ha reclamado este jueves al PSOE que «pida perdón a los españoles» por los «comportamientos bochornosos» que han protagonizado algunos de sus representantes en los últimos escándalos de corrupción y acoso sexual. Díaz ha advertido que la situación está provocando un «deterioro» irreversible en la imagen del partido y de las instituciones.

La ex secretaria general del PSOE andaluz ha sido tajante: «Es bochornoso lo que cada día asoma, y éticamente es reprobable», ha dicho, exigiendo una respuesta clara y autocrítica desde la dirección socialista. «Lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón», ha insistido, antes de señalar que los votantes y militantes del PSOE están «tristes y decepcionados» por lo que está ocurriendo.

La senadora ha diferenciado entre los logros del Gobierno y el daño causado por los escándalos, pero ha reconocido que estos últimos «eclipsan» cualquier avance: «Se ha subido el Salario Mínimo, hay más empleo, los pensionistas se sienten más protegidos, pero todo eso queda tapado». Para Díaz, la situación es insostenible: «Esto es una muerte a pellizcos», ha advertido.

La ex dirigente socialista ha recordado que el partido no puede «comportarse como unos presuntos sinvergüenzas» y ha apelado a la honestidad de la mayoría de los militantes: «La inmensa mayoría de la gente que ha dado su vida por este partido son personas honradas», ha subrayado, apuntando que hoy muchos sienten vergüenza de lo que está ocurriendo.

Finalmente, Susana Díaz ha invocado el legado de Alfredo Pérez Rubalcaba para insistir en la gravedad del momento: «Primero está España, después el PSOE y después uno mismo», ha sentenciado, añadiendo que «se está llegando a un callejón sin salida» si el partido no actúa con la firmeza necesaria ante situaciones como la que está atravesando el partido.