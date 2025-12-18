Koldo solicita traslado de celda agobiado por el tabaco y los ronquidos de Ábalos

La convivencia forzosa entre Koldo García y José Luis Ábalos en la prisión madrileña de Soto del Real está resultando más complicada de lo esperado. Según ha podido saber OKDIARIO, el ex asesor ha presentado una solicitud formal para ser trasladado a otra celda, alegando que no puede soportar más «los hábitos nocturnos» de quien fuera su jefe político.

Los ronquidos de Ábalos, sumados al humo del tabaco y otros hábitos durante la noche, apenas dejan dormir a Koldo García, quien comparte con el ex ministro una celda en el módulo 13 del centro penitenciario. El ex asesor, que no fuma, se ha quejado especialmente del incesante consumo de cigarrillos por parte de Ábalos en el reducido espacio de la celda, lo que hace la convivencia prácticamente insoportable.

Este módulo, considerado menos restrictivo que otras áreas de la prisión, está destinado a internos sin antecedentes penales y ha acogido en el pasado a otros perfiles conocidos, incluido Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, que pasó casi cinco meses en prisión.

Un detalle que ha llamado la atención entre los funcionarios de la prisión es que Ábalos mantiene siempre su carnet de diputado del Congreso bien visible en la mesilla de noche de la celda, como si intentara conservar un símbolo de su antigua posición institucional dentro de un entorno que le resulta completamente ajeno.

Rutina estricta en Soto del Real

La vida en la prisión está marcada por un reglamento riguroso que ambos reclusos deben cumplir. Los internos se levantan a las 7:30 de la mañana y tienen la obligación de asear su celda antes del desayuno. La comida se sirve a las 13:30 horas, seguida de un periodo de descanso y diversas actividades programadas.

Entre estas actividades se encuentran cursos de formación, talleres prácticos —como uno de carpintería— y acceso a la biblioteca del centro penitenciario.

Ábalos y García ingresaron en prisión el pasado 27 de noviembre después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decretara su ingreso provisional y sin fianza. La decisión se fundamentó en el riesgo «extremo» de fuga que, según el magistrado, existe ante las elevadas penas que solicitan tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares de cara al juicio por la presunta trama de corrupción relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia.