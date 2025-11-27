Ábalos y Koldo llegan a la cárcel de Soto del Real en un furgón de la Guardia Civil

El ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el que fue su asesor de máxima confianza en su etapa en el Ministerio de Transportes, Koldo García, han llegado este jueves por la tarde a la cárcel madrileña de Soto del Real, en cumplimiento de la orden de prisión provisional dictada horas antes por el magistrado Leopoldo Puente, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El furgón de la Guardia Civil en el que han sido trasladados Ábalos y Koldo ha llegado a la prisión a las 18:09 horas, procedente de la sede del Tribunal Supremo. Ambos llegaron esta mañana a declarar ante el magistrado, conscientes de que era muy elevada la posibilidad de que, dadas las pruebas que pesan contra ellos por corrupción, el juez decretara su ingreso en prisión.

Leopoldo Puente optó finalmente por dictar su encarcelamiento provisional por considerar que hay un elevado «riesgo de fuga» de los dos acusados y que sobre ellos pesan «numerosos indicios racionales de criminalidad».

Soto del Real ha sido la prisión en la que también ha estado internado durante casi cinco meses el sucesor de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Hace ocho días, Cerdán logró su puesta en libertad y abandonó este centro penitenciario, mientras sigue adelante la causa judicial contra él, Ábalos y Koldo por corrupción.

Entre los delitos que se imputan figuran los de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias a través de la adjudicación amañada de contratos públicos para el cobro de mordidas millonarias.

Cerdán fue puesto en libertad por el mismo magistrado que este jueves ha mandado a la cárcel a Ábalos y Koldo. En el caso de Santos Cerdán, hace una semana el magistrado consideró que, tras sus 141 días en prisión provisional, había quedado «seriamente mitigado» el riesgo de que este acusado pudiera destruir pruebas y no apreció un elevado riesgo de fuga.

Ábalos está imputado por los delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, malversación y tráfico de influencias. Las penas que se solicitan son de hasta 30 años de cárcel.

La Fiscalía pide para Ábalos 24 años de prisión, y 19 años y medio para Koldo García, mientras que las acusaciones populares elevan estas peticiones a 30 años de cárcel.

Con su ingreso en prisión, José Luis Ábalos queda suspendido como diputado del Congreso, escaño que Pedro Sánchez le garantizó al incluirlo en puestos de salida de la lista electoral del PSOE en las últimas elecciones generales, celebradas después de que el propio Sánchez le hubiera destituido como ministro de Transportes y como secretario de Organización del partido. Ábalos no pierde el acta de diputado, pero su situación procesal, con cárcel incluida, le hace quedar suspendido y perder su sueldo mientras tanto.