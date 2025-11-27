La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola de sus entregas. El pasado miércoles 26 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 724 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Curro ha dado por comenzada esa venganza que llevaba tanto tiempo esperando: ha secuestrado al Capitán de la Mata en la habitación secreta. Es más, no duda en acusarle de asesinar a Jana, de enloquecer a su madre Eugenia hasta que logró que se suicidara y de utilizar a Ángela con la única intención de hacerle daño. Decidido a hacer justicia, Curro opta por apuntar a Lorenzo con una pistola.

De esta forma, el capitán no duda un solo segundo en intentar confundir y ablandar e lcorazón de Curro. ¿De qué forma? Hablándole de su niñez y de ese pasado que tienen en común. Además, ha afirmado que hubo un tiempo en que su relación era completamente diferente. Lo cierto es que ese discurso acaba haciendo mella en el joven, aunque por muy poco tiempo. Y todo porque consigue recomponerse, reafirmándose en su férreo compromiso de conocer, de una vez por todas, la verdad. Es más, no duda un solo segundo en dejar claro que va a utilizar todos los métodos que sean necesarios para conseguir su cometido, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 725 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 27 de noviembre?

De esta forma, vamos a poder ser testigos de cómo la familia Luján se mantiene completamente ajena a todo lo sucedido en la habitación secreta. En el hangar, Enora ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para proponer a Manuel investigar el origen entre ese vínculo que existe entre don Luis y don Lisandro.

El heredero del marquesado de Luján deja claro que acepta con una condición, y es si ella estaría dispuesta a investigar junto a Toño. La dentición de los bebés acaba siendo más complicada de lo que parecía en un principio, pero sirve para que Martina y Adriano acorten distancias. En cambio, la joven y Jacobo continúan atravesando momentos verdaderamente complicados.

Es por eso que Martina ha querido sugerir a su prometido volver a hablar de su relación cuando las aguas estén más calmadas. La voluntad de los señores de ordenar una receta de Madame Cocotte ha conseguido revolucionar las cocinas. Todo ello mientras María Fernández toma la drástica decisión de hablar con el padre del bebé que está esperando. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.