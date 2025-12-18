Así queda la clasificación de la Conference League tras la victoria del Rayo Vallecano contra el Drita

El Rayo Vallecano ya está en octavos de final de la Conference League tras acabar quinto en la clasificación, después de ganarle al Drita en la última jornada de la fase Liga. Los madrileños llegaban séptimos a esta última jornada en su primera participación europea, con 10 puntos, y con posibilidades de ascender posiciones en la tabla.

Ganó el Rayo Vallecano por 3-0 al Drita en esta última jornada. Lejeune marcó el primero en la primera mitad, Gumbay sentenció el choque en el 66 y el Pacha en el 83 puso la fiesta en Vallecas para lograr una clasificación histórica directa a octavos de final de la Conference League.

El equipo dirigido por Íñigo Pérez venía de ganar al Jagiellonia a domicilio por 1-2. Una victoria que asentó al Rayo entre los ocho mejores de la clasificación de la Conference League. Esto le daba la posibilidad de depender de sí mismo para estar en los octavos de final del campeonato, a tan sólo tres puntos del liderato. La igualdad era máxima. Enfrente tenían al Drita, que llegaba decimonoveno con ocho puntos, dos menos que el conjunto vallecano.

Clasificación de la Conference League