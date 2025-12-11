Ultras polacos asaltan armados el autobús de la afición del Rayo: siete detenidos y tres hospitalizados

La afición del Rayo Vallecano ha vivido un grave incidente en su viaje a Polonia para el partido de este jueves ante el Jagiellonia Białystok. Un altercado en el que un autobús fue asaltado de noche después de que un grupo de ultras cortasen la carretera y provocando una guerra campal que acabó con varias detenciones y hospitalizados.

Todo ocurrió en torno a las 00:46 horas en una autopista de Prosienica cuando decenas de rayistas viajaban a Białystokm, ciudad donde se va a jugar el partido. En medio de la carretera aparcaron dos coches en medio de la calzada para frenar el avance del vehículo. Fue entonces que, cuando el conductor detuvo la marcha, los radicales aparecieron del bosque cercano para iniciar el asalto.

Muchos de ellos iban con el rostro cubierto y con armas como porras telescópicas, martillos, palos, cizallas metálicas. A pesar de que la policía acudió al lugar de los hechos para evitar que la guerra provocase más afectados, según afirman los medios locales, siete personas fueron detenidas y tres hospitalizadas, sin especificar de qué grupo eran. La policía polaca está investigando el curso exacto del incidente e intentando identificar a todos los implicados.

El Rayo, otro duelo complicado lejos de Vallecas

Los hechos llegan después de lo que se vivió en Madrid cuando el Rayo disputó en Vallecas el partido de Conference ante el Lech Poznan. Hasta 300 ultras de ambos equipos se convocaron para pegarse justo antes del partido y acabó con uno hospitalizado y otro detenido. Los de Íñigo Pérez son duodécimos en la clasificación con siete puntos de doce posibles. Cayeron la pasada jornada en Bratislava y jugará contra el noveno con nueve puntos. Un duelo vital para asegurarse su presencia en la próxima ronda europea.

«El balance después de haber visto Jagiellonia es similar al que he visto con los rivales anteriores. Muy ofensivos, muy agresivos posicionalmente. En sus estadios son fuertes en sus ligas, que la han ganado recientemente y que han estado pasando rondas en esta competición la temporada pasada. No han viajado ni Alemao, Pedro Díaz, Trejo y Mumin, quién sigue con su proceso de recuperación. Son bajas que tienen tiempo indefinido, unos más y otros menos. No sabemos cuando vamos a poder integrarlos con el equipo», explicó el técnico en rueda de prensa.