Salvajes amenazas a un jugador de la Liga: «¡Que te dé cáncer y te caigas muerto en el campo!»

Por desgracia, los mensajes de odio en el mundo del fútbol se han convertido en una práctica habitual, y más en redes sociales. Sergio Camello, futbolista del Rayo Vallecano, ha hecho público los graves insultos que recibió de un aficionado después de empatar contra el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Una imagen en la Liga que pone en el foco la crueldad y la libertad de algunos de sentirse capaces de atacar así a un jugador.

El delantero volvía a la titularidad en Liga desde finales de septiembre para tener la oportunidad de volver a ser importante para Íñigo Pérez. Un partido en que no vio puerta y haciendo varios errores que dejaron al conjunto madrileño sin dos puntos. Fue entonces cuando llegó a su móvil un mensaje de un hombre deseándole lo peor: «¡Basura, hijo de puta! ¿Qué coño tiene patear el balón contra la portería? ¡Qué te de cáncer y te caigas muerto en el campo, pedazo de mierda!», escribió al ex delantero del Atlético. Un discurso que compartió con sus miles de seguidores para poner en el foco la presión a la que está sometido más de lo que está.

Camello apenas suma dos goles y tres asistencias en 13 partidos. Sus dianas fueron ante rivales asequibles como el CD Yuncos en primera ronda de Copa del Rey y el Neman Grodno en la clasificación de la Conference Legue.

El Rayo no aprovecho la ventaja

El Real Oviedo, que fue muy superior a su rival durante el primer tiempo de la mano de Santi Cazorla, terminó salvando un punto tras quedarse con uno menos a los pocos minutos de la segunda mitad y después de que el Rayo Vallecano desperdiciase un penalti, lanzado por Isi Palazón y rechazado por Aaron Escandell.

Santi Cazorla era la gran novedad del Real Oviedo cuando salieron las alineaciones, pero debido a un proceso vírico David Carmo se fue a vestuarios durante el calentamiento y su lugar en el centro de la zaga lo ocupó Dani Calvo; por su parte, Iñigo Pérez sustituyó al lesionado Pedro Díaz con Camello y Óscar Valentín entró en el centro del campo por Ciss.

El Real Oviedo estuvo mejor que el Rayo desde el principio y eso se debió a la brillante actuación de un Santi Cazorla que, en su segundo partido como titular del curso y tras más de un mes parado por lesión, dominó el encuentro a su antojo desde que tocó el primer balón. El Rayo no era capaz de imponer su juego, el Oviedo se la daba a Cazorla para que la presión vallecana fuese menos eficaz y a los 20 minutos el venezolano Salomón Rondón marcó, pero en fuera de juego; tras un cabezazo de Álvaro García, falta al larguero del propio Cazorla cuando ya había superado a Batalla.

Con Mendy sufriendo mucho ante la buena presión de Fede Viñas, las últimas ocasiones del primer tiempo fueron también azules, que claramente estaban siendo mejores: Batalla, el mejor del Rayo, desvió a córner un chut lejano de Ilyas Chaira. El segundo tiempo arrancó con ambos equipos tanteándose, pero a los siete minutos todo saltó por los aires para el Oviedo: Ilyas Chaira perdía el balón y después le hacía una durísima entrada a Isi que Quintero González sancionó con roja directa sin dudar.

El Rayo empezó a dominar a un Oviedo en inferioridad numérica, pero dicha superioridad no se traducía en ocasiones hasta que, pasada la hora, Agudín, que había entrado en el campo en sustitución de Rondón, pisó dentro del área a Jorge de Frutos y provocó un penalti. Aarón Escandell, sin embargo, intuyó el lanzamiento de Isi y salvó a su equipo (m.67).

Diez minutos después, un disparo de Unai López se estrelló en el larguero en la última gran ocasión del equipo de Iñigo Pérez, que no volvió a poner en apuros a un Oviedo que, a pesar de estar con uno menos, supo defenderse e incluso llegar de vez en cuando al área rival. Ya en el descuento, Pathe Ciss fue expulsado por roja directa tras un manotazo sobre Costas y el partido acabó con un 0-0 que no le vale a ni a los azules, que siguen sin ganar con Luis Carrión, ni al Rayo en la Liga.