De ser «un lance del juego» a «es falta»: Iñaki Peña cambia de opinión tras la presión de su entrenador

Iñaki Peña, protagonista en el gran partido del Elche contra el Real Madrid, cambió su versión en pocos minutos tras el partido sobre la polémica jugada que le dio el empate a dos definitivo a los blancos en el Martínez Valero. El cuadro ilicitano reclamó falta de Vinicius sobre su portero, que terminó sangrando sobre el césped. El canterano del Barcelona comenzó señalando que era un «lance» del juego y poco después cambió su versión y afirmó que era «falta».

«Remata, la paro y con la inercia me pega en la nariz. Creo que con la rodilla. Al final es un lance del juego, me da en la nariz, mala suerte… Una pena ese rechace que justo da en la línea por fuera del palo y consigue meterla para dentro. Se ha quedado en un golpe y ya está», comenzó señalando Iñaki Peña a pie de campo.

Luego, minutos después, y ya en rueda de prensa, después de la tremenda rajada de su entrenador contra el arbitraje, Iñaki Peña cambió su opinión: «Es verdad que es un lance porque él va al rechace y meda. Obviamente en la segunda jugada no me deja participar de ella porque estaba KO. Para eso está el VAR, para corregir cosas que no se ven en el campo. Para mí sí es falta, pero si el árbitro va al VAR y dice que no, no podemos hacer nada».

Sarabia, el entrenador del Elche, también analizó el partido tras el pitido final y mostró su disconformidad por el arbitraje: «No estoy contento por el punto. Ya les he dicho a los jugadores que estaba jodido y ahora encima cuando he visto las acciones determinantes, estoy todavía más jodido. La falta previa al segundo gol no es falta en absoluto, es más un contraataque que puede ser el 3-1. Y luego la jugada de Vinicius, que no toca balón, Iñaki despeja y le pega en la cara y ya habéis visto como tiene la nariz… es falta clarísima. Iñaki dice que es un lance del juego porque no ha visto la jugada y cuando la vea… Iñaki despeja y Vinicius llega tarde y le pega en la cara. Y por eso le deja la nariz así. Es falta clarísima. Clarísima. Me da rabia perder el tiempo en estas cosas. Siento que hay factores que han condicionado el resultado final».