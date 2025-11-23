Xabi Alonso: «El equipo no se ha caído, pero el juego es mejorable»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras el empate que el Real Madrid firmó ante el Elche en el Martínez Valero. Un resultado que permite a los blancos seguir líderes, pero que sigue agigantando las malas sensaciones mostradas antes del parón. Los blancos están muy lejos de su nivel y el entrenador donostiarra se ha metido en un lío.

Sobre la explicación de los resultados, dijo lo siguiente: «Es fútbol. Tras una buena dinámica tenemos resultados que no nos gustan. No estamos contentos, pero hay que pensar en el siguiente encuentro analizando lo que hemos hecho hoy». «El equipo no se ha caído. Sigue compitiendo y el juego es mejorable. Somos autocríticos. Ante la adversidad debemos responder. Esto es el Real Madrid», añadió.

«La conexión va mejorando. Vamos todos en la misma dirección. Celebramos las victorias. Cada vez no conocemos mejor», aseguró.

«Si es habitual para él. Apostamos por los jugadores que han estado aquí. Hemos buscado tener esa amplitud por las bandas. Luegio entró Vinicius. Ha sido una pena encajar tras el empate, cuando buscábamos la remontada. Me ha faltado no poder volcarnos tras el 1-1», comentó sobre la posición de Fran García.

«Lo habíamos hablado y él lo entiende. No estamos contentos, pero buscamos una buena dinámica», aseguró sobre Vinicius, que fue suplente por cuarta vez esta temporada. Sobre lo que más le preocupa, dijo que le faltó «continuidad tras el empate a uno». «Hemos tenido ocasiones para ponernos por delante y, aunque no lo hemos conseguido, nunca hemos bajado los brazos», finalizó.