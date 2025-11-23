Xabi Alonso se ha metido en un lío del que tiene complicada manera de salir. En la previa del encuentro en Valdebebas tenía claro que si el Real Madrid no ganaba en Elche -no valía ni el empate-, el donostiarra iba a estar en una posición muy delicada. ¿Destituido? No tiene pinta, pero sí con un ultimátum que puede finalizar en los próximos días.

El Real Madrid empató en Elche. Pudo ser peor, pero recataron un punto. Los goles de Aleix Febas y Álvaro Rodríguez metieron en un lío a Xabi. No hay peor astilla que la de la misma madera. Los ex canteranos madridistas batieron a Courtois, que evitó una noche más un resultado mucho mayor, y los blancos no tuvieron respuesta para reaccionar. Huijsen y Bellingham amortiguaron el golpe, pero la caída es dura. Y claro, hay que mirar a un Xabi que no sabemos cuánto crédito le queda, no mucho, pero que en el Martínez Valero apostó por su idea.

Xabi puso a Fran García de extremo izquierdo, a Ceballos en el centro del campo, a Rodrygo por la derecha y dejó en el banquillo a Vinicius. A los 57 minutos, perdiendo, se dio cuenta de su error quitando a sus tres apuestas para meter a Vini, Camavinga -que acabó de lateral izquierdo- y Valverde. ¿El resultado? Otro partido lleno de impotencia donde los blancos, de azul en Elche, no fueron capaces mostrar una imagen digna del escudo que representan.

Huijsen acabó con la sequía

Parecía que el Real Madrid se encaminaba hacia su tercer partido sin marcar, pero no. No lo hizo en Anfield, Vallecas, pero sí en Elche. Xabi Alonso decía en la previa del encuentro que no le preocupaba esto, pero la realidad es que tuvo que venir Huijsen a salvarlo. Eso sí, a balón parado. Noticia.

Salvador Courtois

Una vez más. Como casi siempre. Courtois salvó al Real Madrid en el Martínez Valero con tres grandísimas intervenciones en los primeros 45 minutos. El Elche se plantó en varias ocasiones con ganas de hacer daño en el área del Real Madrid, pero siempre se encontró con la figura de un Thibaut que sostuvo a los suyos en otro partido mediocre. No pudo hacer nada en el gol de Febas.

¿Qué pretendía Xabi?

Es la gran duda. Qué pretendía Xabi Alonso poniendo a Fran García de extremo izquierdo en el Martínez Valero. Sí, sí, de extremo izquierdo. Cuando salió la alineación se podía esperar que el Real Madrid jugase con tres centrales, siendo Carreras uno más en esa línea de tres, pero no: jugó de lateral izquierdo en una defensa de cuatro y el de Bolaños de Calatrava por delante. Curioso, cuanto menos.

En la primera mitad lo intentó todo, puesto que el compromiso siempre está asegurado en la figura del canterano madridista, pero en muchas fases del encuentro se encontró perdido, sobre todo en los primeros minutos. También llamó la atención que Xabi apostara por esto dejando a Vinicius en el banquillo. A los 57 minutos le quitó por el brasileño. La culpa, evidentemente, no es de Fran.

Cuarta suplencia de Vinicius

Tras jugar con Brasil los 180 minutos en este parón de selecciones, Xabi Alonso decidió dejar en el banquillo a Vinicius. La cuarta suplencia en lo que va de temporada. En esta ocasión, lejos de tomárselo mal, se le vio contento mientras calentaba con los suplentes. Entró al campo en el minuto 57 con el Real Madrid perdiendo 1-0 y en medio de una gran pitada. En cuanto a lo futbolístico, pues poco. Falló una buena oportunidad de gol y poco más.

Las notas del Real Madrid