Así fueron los goles de Huijsen y Bellingham que mantienen al Real Madrid en el liderato

Dean Huijsen hizo el gol de la primera reacción del Real Madrid en el minuto 78 para empatar el partido ante el Elche en el Martínez Valero. El equipo blanco llevaba casi tres partidos completos sin ver puerta, y el central español aprovechó un barullo en el área para cortar esa racha negativa. Tras el segundo del cuadro ilicitano en el 84, los de Xabi Alonso volvieron a empatar el duelo en el 87 con otro tanto de Jude Bellingham.

El partido del Real Madrid en el Martínez Valero no fue nada bueno, pero dos goles a balón parado le dieron un punto en Elche que le mantiene en el liderato una semana más. El primero llegó en el 78 para poner el 1-1 tras un centro de Trent al área, un cabezazo de Jude Bellingham y un remate con pierna derecha de Huijsen dentro del área.

Pero no le sirvió de nada al Madrid ese gol, porque en el 84, el ex canterano blanco Álvaro Rodríguez, superó a Asencio en carrera y batió a Courtois para hacer el 2-1. Otra vez los de Xabi Alonso estaban contra las cuerdas. Y es ahí cuando iba a llegar la segunda reacción blanca en el minuto 87. Fue Jude Bellingham el autor del empate a dos en el tramo final del encuentro. Trent puso otro centro al área, Huijsen la tocó la cabeza, Jude remate a puerta, despeja Peña, Mbappé la devuelve al área y Bellingham marca a portería vacía.

Ya en el tiempo de descuento, Gonzalo perdonó el tercero tras un gran centro de Camavinga. El delantero madridista la rozó con la puntera, pero no logró marcar a puerta vacía.