Así queda la clasificación de la Liga tras el empate del Real Madrid contra el Elche

El tropiezo del Real Madrid en Elche, con un empate (2-2), aprieta más todavía la clasificación de la Liga. El equipo de Xabi Alonso se va a los 32 puntos, pero ya sólo tiene uno más que el Barcelona, por los tres que tenía de ventaja antes de esta jornada. El Real Madrid recuperó un punto en el Martínez Valero, porque fue dos veces perdiendo, y eso le vale para mantener el liderato.

En un mal encuentro en Elche, el Real Madrid empató… y gracias. Con los cuatro goles en la segunda parte, el Elche se adelantó dos veces, primero por medio de Febas y después de Álvaro Rodríguez, es decir, de dos canteranos del Real Madrid. El conjunto blanco -que vistió de azul en Elche- empató con goles de Huijsen primero y Bellingham más tarde.

El empate en Elche supone el segundo tropiezo consecutivo del Real Madrid en Liga, el tercero entre todas las competiciones: derrota en Liverpool y empates en Vallecas y ahora en Elche. Eso provoca que la ventaja que tenía con el Barcelona tras ganarle en el Clásico se haya reducido a tan sólo un punto. El Real Madrid sigue líder de la Liga, pero con dos puntos menos de ventaja que hace dos días. Además, el Villarreal está también muy cerca, a tres puntos del Real Madrid.

Tras este empate en Elche, el Real Madrid se enfrentará al Girona en Montilivi en la próxima jornada de Liga (domingo 30 de noviembre, 21:00 horas), aunque antes el conjunto blanco jugará ante el Olympiacos en Atenas en Champions League.

Así queda la clasificación de la Liga

Real Madrid – 32 puntos Barcelona – 31 Villarreal – 29 Atlético de Madrid – 28 Betis – 21 Espanyol – 18 Elche – 18 Getafe – 17 Athletic Club – 17 Sevilla – 16 Real Sociedad – 16 Celta de Vigo – 16 Rayo Vallecano – 16 Alavés – 15 Valencia – 13 Mallorca – 12 Osasuna – 11 Girona – 11 Levante – 9 Real Oviedo – 9

Partidos de la 13ª jornada de Liga

Valencia 1-0 Levante

Alavés 0-1 Celta de Vigo

Barcelona 4-0 Athletic Club

Osasuna 1-3 Real Sociedad

Villarreal 2-1 Mallorca

Real Oviedo 0-0 Rayo Vallecano

Real Betis 1-1 Girona

Getafe 0-1 Atlético de Madrid

Elche 2-2 Real Madrid

Queda por jugarse: