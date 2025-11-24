Xabi Alonso se llena de dudas

El Real Madrid de Xabi Alonso estuvo cerca de tocar fondo este 23 de noviembre en el Martínez Valero de Elche. Un gol de Bellingham lo evitó, pero la situación no ha variado mucho. Los blancos abandonaron el estadio ilicitano tocados y con la sensación de que revertir la situación va a ser muy complicado. Empezando, obviamente, por el capitán de la nave, que lo intenta, que cambia cosas, que mueve el árbol, como se suele decir, pero que no es capaz de dar con la tecla.

El Real Madrid ganó el Clásico y se desconectó. Desapareció. Nada ha vuelto a ser lo mismo. Lo que funcionaba dejó de funcionar. Lo que no funcionaba ha empeorado. Huijsen y Carreras se apagaron en el Metropolitano y no han vuelto a encenderse, el centro del campo no carbura, Vinicius no se va de nadie e, incluso, Mbappé se ha quedado seco. Nada va bien y lo peor es que Xabi es el que más tocado está.

Xabi intentó poner buena cara en rueda de prensa tras empatar en Elche. Se aprendió el discurso que quería transmitir y lo soltó ante los medios de comunicación, pero él es el primero que sabe que la situación es complicada. Muy difícil. En el Martínez Valero intentó cambiar la situación con Fran García de extremo izquierdo y moviendo ligeramente el dibujo, pero dio igual. Su Real Madrid no carbura y, lo más preocupante, es que desde ya sólo juega finales.

Cinco finales hasta el City

El Real Madrid irá de final en final hasta que el Manchester City llegue al Santiago Bernabéu el 10 de diciembre. En concreto, Xabi Alonso es el que tiene que afrontar cada encuentro como si fuera el último. Empezando el próximo miércoles por el encuentro que mide a los blancos con el Olympiacos en Atenas.

Luego vendrá Gerona, donde los madridistas juegan contra los catalanes en Montilivi. Y, entre semana, una visita siempre complicada a San Mamés para jugar contra el Athletic. Tres visitas seguidas antes de recibir al Celta en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid regresará a casa antes del plato fuerte.

En estos tres encuentros, Xabi Alonso se jugará mucho. El donostiarra está tocado y su crédito debilitado. Todo lo que no sea sacar adelante los encuentros significará poner contra las cuerdas al donostiarra, que ve cómo su primera temporada al frente del banquillo del Real Madrid está siendo tremendamente complicada.