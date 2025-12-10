Jagiellonia Bialystok – Rayo Vallecano: cuándo es, horario y dónde ver por televisión gratis en directo el partido de Conference League

El Rayo Vallecano afronta un encuentro bastante complicado frente al Jagiellonia Bialystok en esta quinta jornada de la fase de liga de la Conference League. Los polacos superan en un punto a los madrileños y ambos están metidos en la lucha por acabar antes de final de año entre los ocho primeros para clasificarse para los octavos de final de este torneo. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Estadio Municipal de Bialystok.

Cuándo se juega el partido de la Conference League Jagiellonia Bialystok – Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano viaja a Polonia para enfrentarse al Jagiellonia Bialystok en el partido que corresponde a la jornada 5 de la fase de liga de la Conference League. El conjunto dirigido por Íñigo Pérez necesita los tres puntos para intentar colarse entre los ocho primeros de la clasificación y así saltarse el peligroso playoff que jugarán desde el noveno al vigesimocuarto. Hay que recordar que la competición de bronce del viejo continente sólo tiene seis fechas, por lo que antes de terminar el año concluirá esta ronda y sabremos dónde están los madrileños.

Horario del Jagiellonia Bialystok – Rayo Vallecano de la Conference League

La UEFA ha programado este frenético Jagiellonia Bialystok – Rayo Vallecano de la jornada 5 de la fase de liga de la Conference League para este jueves 11 de diciembre. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado este choque que disputarán los madrileños en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir de forma normal en la previa entre los aficionados para que este partidazo pueda comenzar de manera puntual en el Estadio Municipal de Bialystok.

Dónde ver el Jagiellonia Bialystok vs Rayo Vallecano en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos de la competición de bronce del fútbol europeo. Este Jagiellonia Bialystok – Rayo Vallecano de la jornada 5 de la fase de liga de la Conference League se podrá ver en directo por televisión mediante el canal Movistar Liga de Campeones. Este canal está incluido en un paquete que es de pago, por lo que todos aquellos que quieran ver este choque que se juega en el Estadio Municipal de Bialystok deberán pasar por caja porque no se podrá ver gratis por TV.

Todos los hinchas del cuadro de la franja roja en el pecho y los seguidores de las diferentes competiciones continentales también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Jagiellonia Bialystok – Rayo Vallecano de la jornada 5 de la fase de liga de la Conference League a través de la app de Movistar+. Esta aplicación se podrá descargar en dispositivos como smarts TVs, teléfonos móviles o tablets, pero este medio también ofrecerá la posibilidad a todos sus clientes de poderlo ver mediante un ordenador accediendo a su página web.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre lo que suceda en este partido de la jornada 5 de la Conference League y también con lo que hagan el Betis y el Celta en la Europa League. Una vez acabe el choque en el Estadio Municipal de Bialystok publicaremos la crónica del Jagiellonia Bialystok – Rayo Vallecano y compartiremos las reacciones relevantes que nos puedan llegar desde tierras polacas.

Dónde escuchar por radio en directo el Jagiellonia Bialystok – Rayo Vallecano

Por otro lado, todos los aficionados del equipo madrileño que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 5 de la fase de liga de la Conference League podrán escuchar gratis por la radio el Jagiellonia Bialystok – Rayo Vallecano. Emisoras como RNE, Onda Cero, Cope, la Ser o Radio Marca podrán conectar con el Estadio Municipal de Bialystok para contar todo lo que esté haciendo el equipo que dirige Íñigo Pérez.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Jagiellonia Bialystok – Rayo Vallecano

El Estadio Municipal de Bialystok, situado en Polonia, será el escenario donde se dispute este apasionante Jagiellonia Bialystok – Rayo Vallecano que corresponde a la jornada 5 de la fase de liga de la Conference League. Este recinto fue inaugurado en 2014 y tiene capacidad para recibir a unos 22.400 aficionados, por lo que este jueves se espera que haya un ambientazo al que también se tendrá que enfrentar el conjunto español para tratar de llevarse los tres puntos.

La UEFA ha designado al árbitro letón Edgars Malcevs para que imparta justicia en este frenético Jagiellonia Bialystok – Rayo Vallecano de la jornada 5 de la fase de liga de la Conference League. Su compatriota Kristaps Ratnieks estará revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan desde el VAR para, si considera oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que estará instalado entre los dos banquillos del Estadio Municipal de Bialystok.