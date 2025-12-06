Así es el Real Betis: por qué juega en La Cartuja, su rivalidad con el Sevilla y títulos

Real Betis y FC Barcelona se enfrentarán este sábado 6 de diciembre, en el estadio de La Cartuja (18:30h), con motivo de la celebración de la jornada número 15 de Liga. El equipo de Hansi Flick, tras recuperar el liderato en la pasada jornada tras un nuevo tropiezo del Real Madrid, anhela seguir con su buena racha de resultados en uno de los campos más complicados de LaLiga, el nuevo y temporal feudo verdiblanco.

Hoy será un partido muy especial para muchos de los nuestros 🤜🤛#RealBetisBarça pic.twitter.com/Dwo3anJC0I — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 6, 2025

En qué año se fundó el Betis y cuál es su estadio

El Betis, desde año de su fundación, en 1907, se ha convertido en uno de los equipos más clásicos del fútbol español. Su masa social es considerada una de las mejores de España y lo demuestran jornada tras jornada en el Benito Villamarín y por el resto de campos de primera división y del viejo continente europeo, donde actualmente disputa la UEFA Europa League.

Cuál es el estadio del Betis y por qué juega en La Cartuja

El estadio Benito Villamarín es el feudo histórico del Real Betis Balompié. Desde el pasado verano del 2025, se cerró por un plazo de, aproximadamente, dos años por la renovación del mismo en sus distintas áreas. A raíz de esta situación, el conjunto andaluz se trasladó a La Cartuja para disputar sus partidos, tanto de Liga, Copa y europeos.

Por otro lado, cabe destacar que el Benito Villamarín se sitúa en el barrio de Heliópolis, Sevilla, y fue inaugurado el 17 de marzo del 1929. Antes de la reforma, tenía un aforo de 60.721 espectadores, que se incrementará lógicamente tras la finalización de las obras. En dicho escenario, se jugó el Mundial de 1982 y ha albergado un total de 15 partidos de la selección española, incluido el 12-1 a Malta histórico para adentrarse en la Eurocopa de aquella edición.

¿Ha ganado la Liga alguna vez el Real Betis Balompié?

El Real Betis, desde su año de fundación, tan solo ha conquistado un título de Liga en su historia: fue en la temporada 1934-1935, convirtiéndose en el único logro liguero hasta el momento. Por otro lado, los verdiblancos también han conquistado tres títulos de Copa del Rey, en la 76-77, 2004-2005 y en la 2021-2022, donde curiosamente este último lo levantaría en su actual casa, La Cartuja.

Quién tiene más socios: el Betis o el Sevilla

Esta, posiblemente, sea de las principales ‘guerras’ entre los aficionados béticos y sevillistas, independiemente de los resultados en el derbi de la ciudad. Por un lado, el Sevilla FC ha superado durante esta campaña el récord de socios abonados , con unos 38.108 abonados en el pasado octubre del 2025; mientras que el Betis alcanzó los 57.000 abonados (110.000 socios en total, aproximadamente) tras su traslado a La Cartuja, una cifra récord que se ha podido lograr por las gran dimensiones del estadio donde disputarán sus partidos en las próximas dos campañas