Betis- Barcelona, en directo hoy: alineaciones, horario, canal de TV, dónde ver gratis y online

El Real Betis y el Barcelona están preparados ya para jugar un auténtico partidazo en el Estadio de La Cartuja. Este choque es uno de los más destacados de la jornada 15 de la Liga y, sin duda, se espera que haya de todo, ya que cuando estos dos equipos se miden siempre suele haber bastantes goles y alguna que otra polémica. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este partidazo Real Betis – Barcelona.

Betis – Barcelona, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Al inicio de esta jornada 15 de la Liga el Barcelona es el líder de la clasificación con 37 puntos y sólo le sacan una unidad a un Real Madrid que tiene 36 puntitos. Los azulgranas son conscientes de que si consiguen ganar al Real Betis en La Cartuja lograrán mantenerse otra semanita en lo más alto de la tabla, pero si empatan o pierden en la ciudad andaluza tendrán que esperar a lo que haga este domingo el conjunto de Xabi Alonso ante el Celta. Por su parte, los verdiblancos están quintos, pero todavía no están en la mejor situación para pelear por puestos de Champions League.

Vuelven Fermín y Frenkie de Jong

Hansi Flick vuelve a sonreír porque recupera a dos futbolistas importantes para él. Frenkie de Jong y Fermín López, que se habían perdido los últimos encuentros del Barcelona, han entrado en la lista para viajar a Sevilla, por lo que habrá que ver si el técnico germano decide meterlos de inicio o si prefiere administrarles y darles solo unos minutos en el segundo tiempo. La mala noticia es la ausencia de Dani Olmo, ya que el egarense se lesionó en el choque del pasado martes en la victoria de los azulgranas frente al Atlético en el Camp Nou.

Partidazo en el Estadio de La Cartuja

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Betis – Barcelona que corresponde a la jornada 15 de la Liga. Recordamos que este duelo entre estos dos clubes históricos de nuestro país no se jugará en el Benito Villamarín porque se encuentra en obras, por lo que esta temporada los de Heliópolis están disputando sus choques en el Estadio de La Cartuja, por lo que los azulgranas regresan a este campo donde hace unos meses consiguieron ganar la Copa del Rey.